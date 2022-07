DGAP-Adhoc: Erwartete Ertragsbelastung aus Zins- und Tilgungsstundungen für private Immobilienfinanzierungen bei mBank von 210 Mio. bis 290 Mio. Euro – Commerzbank-Ergebnis in Q3 in entsprechender Höhe belastet

DGAP-Ad-hoc: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

Erwartete Ertragsbelastung aus Zins- und Tilgungsstundungen für private Immobilienfinanzierungen bei mBank von 210 Mio. bis 290 Mio. Euro – Commerzbank-Ergebnis in Q3 in entsprechender Höhe belastet



Heute hat die mBank in Polen angekündigt, dass eine Belastung der Erträge für das dritte Quartal 2022 in Höhe von 1,0 Milliarden bis 1,4 Milliarden polnischen Zloty (etwa 210 bis 290 Millionen Euro) erwartet wird. Grund hierfür ist ein am gestrigen Tag ratifiziertes Gesetz in Polen, das Zins- und Tilgungsstundungen für private Immobilienfinanzierungen ermöglicht. Die genannte Betragsspanne basiert auf der Annahme, dass 60% bis 80% der voraussichtlich berechtigten Darlehensnehmer von den Stundungsmöglichkeiten Gebrauch machen werden. Das Operative Ergebnis der Commerzbank im dritten Quartal wird erwartungsgemäß in entsprechender Höhe belastet. Die Buchung erfolgt als negativer Ertrag weitgehend (>80%) im „Übrigen Ergebnis aus Finanzinstrumenten“. Trotzdem erwartet die Commerzbank für das Jahr 2022 weiterhin ein Konzernergebnis von mehr als 1 Milliarde Euro, sofern es nicht zu einer weiteren Verschlechterung der konjunkturellen Lage – auch vor dem Hintergrund der Gasversorgung – kommt und keine wesentliche Erhöhung der Vorsorge für das Schweizer-Franken-Portfolio der mBank erforderlich ist.

Kontakt: Christoph Wortig

Bereichsvorstand Investor Relations

Commerzbank AG

Investor Relations

Tel.: +49 69 136 - 21331

