STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

US-Titel gefragt

Charts zu den Werten im Artikel MORGAN STANLEY PLC/CALL/META PLATFORMS A/177.5/0.1/15.12.23

UBS/CALL/BOEING CO./155/0.1/15.12.23

EUWAX

Trends im Handel

1. Euro-Dollar-Knock-out-Call (WKN UK0KM0)

Am Dienstag kaufen die Stuttgarter Derivateanleger mehrheitlich einen Knock-out-Call auf den Euro. Nachdem die europäische Einheitswährung in der Vorwoche unter die Parität zum Dollar gerutscht ist, hat sie sich zu Beginn der Woche erholen können. Die Aussicht auf die erste Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) seit mehr als zehn Jahren hat den Euro beflügelt. Gleichzeitig erwartet der Zinsmarkt in den USA nur noch eine moderate Leitzinsanhebung auf der nächsten Ratssitzung der Fed.

2. Call-Optionsschein auf Meta Platforms (WKN MD56CL)

Im Gegensatz zu anderen US-Tech-Aktien hat sich Meta Platforms gestern leicht erholen können. Derivateanleger haben diese relative Stärke genutzt und den Call-Optionsschein auf Meta Platforms (WKN MD56CLISIN) gekauft. Apple hatte gestern mit seiner Aussage, das Einstellungs- und Ausgabenwachstum 2023 zu drosseln, Anleger aufgeschreckt. Meta Platforms wird am 27. Juli über sein abgelaufenes Quartal berichten.

3. Call-Optionsschein auf Boeing (WKN UK4Z62)

Boeing konnte wieder mit positiven Nachrichten überzeugen, was Derivateanleger honorierten, die überwiegend einen Call-Optionsschein auf Boeing (WKN UK4Z62) gekauft haben. Delta Airlines hat nach längerer Zeit wieder eine Großbestellung beim Airbus-Konkurrenten abgegeben und 100 der 737 MAX 10-Flieger gekauft - mit der Option auf weitere 30. Außerdem steht Boeing Agenturmeldungen zufolge nach zwei Jahren Pause kurz davor, wieder 787 Dreamliner-Modelle ausliefern zu dürfen.

Werbung

Euwax Sentiment Index

Gleich in der ersten Handelsstunde ging der DAX auf Talfahrt, was auch die Stimmung der Stuttgarter Anleger trübte. Mit der anschließenden Zwischenerholung im DAX, die den Index auf knapp 13.000 Punkte führte, verbesserte sich die Anlegerstimmung kurz wieder. Insgesamt bleiben Anleger trotz des DAX-Anstiegs skeptisch, was an einem wieder negativen Euwax Sentiment abzulesen ist.

Börse Stuttgart auf YouTube

Die EZB bereitet die Zinswende vor und so steht diese Woche ganz im Zeichen der europäischen Notenbank. Was die EZB alles so plant, mit welchen Wertpapieren Anleger vom Zinsanstieg profitieren und welche Themen die Anleger sonst noch umtreiben verrät der Derivate-Experte Kemal Bagci von der BNP Paribas im Interview.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=2TJQDBttkLY

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)