Qualcomm Long: 53-Prozent-Chance!

Qualcomm ist der weltweit führende Innovator für drahtlose Technologie und die treibende Kraft hinter der Entwicklung, Markteinführung und Expansion von 5G. Qualcomm war einer der Pioniere bei der Verbindung Telefon mit dem Internet, was der mobilen Revolution einen großen Schub verliehen hat. Am 27. Juli veröffentlicht Qualcomm die Zahlen zum dritten Quartal des Finanzjahres 2022. Es werden 2,35 bis 2,55 US-Dollar bei dem verwässerten Gewinn je Aktie nach US-GAAP erwartet, was in Bezug zum zweiten Quartal einen gleichbleibenden Gewinn entspricht. Das Management versucht neue Märkte zu erschließen und wird künftig auch in großem Stil VW und BMW beliefern.

Zum Chart

Im Gegensatz zu anderen Halbleiter-Spezialisten geriet die Aktie von Qualcomm erst Anfang Februar 2022 in den Abwärtsstrudel. Das Papier bildete einen Abwärtstrend aus, der in der Spitze einen Verlust von 38 Prozent entspricht. Das partielle Tief bei 120,38 US-Dollar wurde in der Bodenbildungsphase drei Mal getestet, bevor der Trend nach oben durchbrochen wurde. Der Kursanstieg hat sich bis zum Kernwiderstand bei 145,98 US-Dollar weiterentwickelt. In einem möglichen Szenario könnte der Widerstand überwunden werden und in einer weiteren Etappe bis zum Widerstand im Bereich von 159,87 US-Dollar weiterlaufen. Summa Summarum folgen die Gewinne von Qualcomm einer Überlagerung von einer Wachstumskomponente und einem zyklischen Element. Die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass der erwartete Gewinn 2023/24 in etwa dem Gewinn des aktuellen Finanzjahres entspricht. Mit einem erwarteten KGV 2023/24 von 13,22 erscheint der Halbleiter-Spezialist nicht überteuert.