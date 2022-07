TILRAY - Cannabis-Aktie weiterhin eingekesselt

Tilray Brands Inc - WKN: A2JQSC - ISIN: US88688T1007 - Kurs: 3,400 $ (Nasdaq)

Nach einem Rallyschub im März kommt es ab April wieder zu stärkeren Verkäufen, die Aktie verlor nochmals 66 % an Wert. Nach einem neuen Jahrestief bei 3,02 USD im Juni folgte eine Gegenbewegung nach oben, letztlich etablierte sich eine Seitwärtsrange. In der vergangenen Woche "zuckte" der Kurs nach oben, der Wert sprang von der Rangeunterkante bis an deren Oberkante, prallte dort aber wieder stark nach unten hin ab. Die Handelsumsätze sind seit drei Tagen spürbar erhöht, der Aktienkurs ist aber weiterhin in der Seitwärtsrange gefangen.

Ausbruch abwarten!

Das Verlassen der Handelsspanne zwischen 3,02 und 3,72 - 4,00 USD könnte neue Impulse liefern. Klettert der Wert nachhaltig über die Rangeoberkante sowie das alte Jahrestief und den EMA50, entstehen Kaufsignale für eine Erholung bis 5,10 - 5,25 und ggf. 5,80 USD.

Setzen sich hingegen die Verkäufer wieder durch und drücken die Aktie unter 3 USD, könnte eine neue Verkaufswelle folgen. Eine Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends zum Allzeittief aus 2020 bei 2,43 USD müsste dann eingeplant werden.

Fazit: Die Seitwärtsrange der letzten Wochen stellt neutrales Terrain dar, ein Ausbruch daraus könnte neue Impulse liefern. Wohin dieser gehen wird, ist momentan offen. Die Seitwärtsbewegung könnte sowohl eine Fortsetzungsformation im Abwärtstrend darstellen als auch zu einer Bodenbildung werden. Wie auch immer man hier handeln möchte, eines bleibt gewiss: Cannabis-Aktien zählen zu den riskantesten Papieren auf dem Markt und seit eineinhalb Jahren auch wieder zu den größten Enttäuschungen für Anleger.

Tilray Inc.

Auch interessant:

IBM - Kleiner Abverkauf nach den Zahlen

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inklusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)