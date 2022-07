DGAP-Adhoc: NORMA Group SE: NORMA Group SE passt Prognose für bereinigte EBIT-Marge und den operativen Netto-Cashflow an

DGAP-Ad-hoc: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

NORMA Group SE: NORMA Group SE passt Prognose für bereinigte EBIT-Marge und den operativen Netto-Cashflow an



21.07.2022 / 10:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Maintal, 21.07.2022 – Die NORMA Group SE (ISIN DE 000A1H8BV3 / WKN A1H8BV, „NORMA Group") passt auf Basis aktueller Zahlen für das zweite Quartal 2022 sowie der Erwartungen für das verbleibende Geschäftsjahr 2022 ihre Prognose für die bereinigte EBIT-Marge und den operativen Netto-Cashflow an.



Ursachen hierfür sind im Wesentlichen unerwartet weiter steigende Materialkosten aufgrund der stark steigenden Gas- und Energiepreise, die nicht voll durch Steigerungen der Verkaufspreise kompensiert werden konnten, eine weiterhin ansteigende hohe Inflation, andauernde Auswirkungen des Ukraine-Krieges, das Risiko weiterer Lockdowns in China sowie höhere Logistik- und andere operative Kosten inklusive IT-Implementierungskosten.



Unter Berücksichtigung dieser Faktoren hat der Vorstand der NORMA Group SE eine Neueinschätzung vorgenommen und rechnet demnach nun mit einer bereinigten EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2022 von rund 8 % (bisherige Prognose: „rund 11 %“). Der operative Netto-Cashflow wird bei rund EUR 60 Mio. erwartet (bisherige Prognose: „rund EUR 100 Mio.“)



Hinsichtlich der Entwicklung des organischen Konzernumsatzes hält der Vorstand an seiner im Geschäftsbericht 2021 veröffentlichten und im Rahmen der Zwischenmitteilung zum 1. Quartal 2022 bestätigten Prognose fest („mittleres bis hohes einstelliges organisches Konzernumsatzwachstum“).



Die NORMA Group bereinigt zur operativen Steuerung der Gesellschaft bestimmte Aufwendungen. Im 1. Halbjahr 2022 wurden innerhalb des EBIT Aufwendungen in Höhe von EUR 11,0 Mio. für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte aus Kaufpreisallokationen bereinigt.



Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Auf der Grundlage vorläufiger Zahlen erzielte die NORMA Group im 2. Quartal 2022 Umsatzerlöse in Höhe von rund EUR 317,9 Mio. Dies entspricht einem organischen Wachstum von ca. 5,3 % im Vergleich zum Vorjahresquartal (Q2 2021: EUR 281,7 Mio.). Währungseffekte hatten einen positiven Effekt von rund 7,5 % im 2. Quartal 2022.



Das bereinigte EBIT lag im 2. Quartal 2022 bei etwa EUR 22,3 Mio. (Q2 2021: EUR 36,1 Mio.). Die bereinigte EBIT-Marge lag im 2. Quartal 2022 bei ca. 7,0 % (Q2 2021: 12,8 %).



Der operative Netto-Cashflow erreichte im 2. Quartal 2022 einen positiven Wert von etwa EUR 26,4 Mio. (Q2 2021: EUR 36,8 Mio.).



Die NORMA Group veröffentlicht am 10. August 2022 die finalen Zahlen für das erste Halbjahr 2022. Um 14:00 Uhr werden der Vorstandsvorsitzende Dr. Michael Schneider und Finanzvorstand Annette Stieve im Rahmen einer Analysten- und Investorenkonferenz sowie einer Telefonkonferenz für Fragen zur Verfügung stehen.

