Original-Research: Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG Unternehmen: Koenig & Bauer AG ISIN: DE0007193500 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.06.2024 Kursziel: 17,00 EUR (zuvor: 16,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck (CESGA) Super drupa - Weltleitmesse bringt erhofften Auftragsschub Koenig & Bauer hat am Montag nach Börsenschluss über einen starken Auftragseingang infolge der jüngst zu Ende gegangenen Weltleitmesse drupa berichtet. Aufträge im deutlich dreistelligen Mio.-Euro-Bereich: Koenig & Bauer konnte seit Ende Mai Neuaufträge im Wert von rund 250 Mio. EUR vermelden, davon ca. 200 Mio. EUR als bereits rechtlich bindende Bestellungen. Das Gesamtvolumen der Orders im drupa-Zeitraum übertrifft damit den Auftragseingang aus dem gesamten Vorquartal (Q1/24: 242,9 Mio. EUR) und entspricht nahezu dem Wert aus Q2 des Vorjahres (251,7 Mio. EUR). Den Großteil der Bestellungen verzeichnete das Unternehmen nach eigenen Angaben aus China, Spanien und Brasilien, gefolgt von der DACH-Region und weiteren Ländern Mitteleuropas, Asiens, Nord- und Südamerikas. Vor allem die Bogenoffset-Sparte (Segment Sheetfed) übertraf die unternehmenseigene Planung deutlich. Beispielsweise wurde die auf dem Messestand präsentierte Siebenfarben-Rapida 106 X mit Lackturm und Auslageverlängerung, die mit einer Druckleistung von bis zu 22.000 Bogen/h als die weltweit schnellste Bogenoffsetmaschine im Mittelformat gilt, noch während der drupa an eine norditalienische Druckerei verkauft, die darauf zukünftig Pharmaverpackungen herstellen wird. Nach dem Auftragstief aus Q3/23 im größten Segment Sheetfed (Umsatzanteil 2023: ca. 59%) sollte sich dank der drupa somit hier die Trendumkehr verfestigt haben. Insgesamt wurde das starke Auftragsvolumen aber von allen Segmenten und sämtlichen Formatklassen sowie dem Postpress-Bereich getragen. So wurden ebenfalls alle ausgestellten Postpress-Anlagen direkt vom Messestand verkauft. Darüber hinaus vermeldete Koenig & Bauer zwei Beta-Kunden für die digitale Faltschachteldruckmaschine VariJET 106 des Joint Ventures mit Durst und die für Juli geplante Installation einer VariJET bei einem europäischen Kunden. Nicht zuletzt standen auf der Messe der erste KI-basierte Service-Chatbot Kyana Assist sowie die Augmented Reality-Lösung FOLLOW im Vordergrund, mit der Verpackungshersteller u.a. zukünftigen Regularien wie dem Digital Product Passport Rechnung tragen können. Unternehmensziele für 2024 ff. bestätigt: Vor dem Hintergrund der erfolgreichen drupa bestätigt der Vorstand die Guidance, im laufenden GJ eine stabile Umsatzentwicklung und eine operative EBIT-Marge auf dem Vorjahresniveau zu erzielen. Spätestens in 2026 soll unverändert ein Konzernumsatz i.H.v. 1,5 Mrd. EUR bei einer EBIT-Marge von 6-7% erreicht werden, was das Management durch das initiierte Fokusprogramm 'Spotlight' abgesichert sieht. Das positive Auftragsmomentum der drupa gepaart mit dem Fed-Großauftrag im Bereich Banknote Solutions aus Q4/23 (Segment Special; vgl. Comment vom 01. März) untermauert u.E. die diesjährige Umsatzprognose. Angesichts der hohen drupa-Einmalkosten von bis zu 10 Mio. EUR dürfte das Q2-EBIT aber zunächst sogar noch unter der schwachen Vorjahresbasis (-2,2 Mio. EUR) rangieren, ehe sich ab Q3 eine spürbare Verbesserung zeigen sollte. Insgesamt erachten wir die Visibilität im Hinblick auf das Margenziel von 6-7% (mittelfristig 8-9%) nach wie vor als ausbaufähig und bleiben wie auch der Konsens (EBIT-Marge 2026e: 4,8%) vorsichtig positioniert. Fazit: Die Bilanz der drupa fällt positiv aus, für eine nachhaltig höhere Bewertung der Aktie bedarf es nun aber auch ergebnisseitiger Erfolge. Diese sollten ab H2 sukzessive sichtbar werden. Wir halten das Chance-Risiko-Verhältnis für attraktiv und bestätigen die Kaufempfehlung mit einem leicht erhöhten Kursziel von 17,00 EUR (zuvor: 16,00 EUR). 