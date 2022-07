Consolidated Edison zahlt eine konstante Dividende aus

Der US-Energieversorger Consolidated Edison, Inc. (ISIN: US2091151041, NYSE: ED) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,79 US-Dollar ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 15. September 2022 (Record date: 17. August 2022). Auf das Jahr gerechnet werden 3,16 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 90,82 US-Dollar (Stand: 21. Juli 2022) einer aktuellen Dividendenrendite von 3,48 Prozent.

Con Edison gehört zu den so genannten Dividendenaristokraten. Dies sind Firmen, die seit mindestens 25 Jahren in Folge ihre Ausschüttung jedes Jahr angehoben haben. Im Januar 2022 erfolgte eine Steigerung der Dividende um rund 1,9 Prozent. Es war die insgesamt 48. jährliche Dividendenerhöhung in Folge.

Con Edison operiert als Holding und wurde ursprünglich 1823 gegründet. Über Tochtergesellschaften ist die Holding als Energieversorger in New York City sowie in den Bundesstaaten New York, New Jersey und Pennsylvania tätig. Es werden rund 3,3 Millionen Stromkunden sowie 1,1 Millionen Gaskunden in New York City und Westchester County betreut. Der Konzern ging 1824 an die Börse. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 wurde ein operativer Umsatz von 4,06 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,68 Mrd. US-Dollar) erwirtschaftet. Der Gewinn lag bei 554 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 420 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 6,45 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 32,11 Mrd. US-Dollar (Stand: 21. Juli 2022).

Redaktion MyDividends.de