Defama lädt zur Hauptversammlung

Die Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5) wird an diesem Freitag ihre Hauptversammlung in Berlin abhalten. Defama will die Dividende von 48 auf 51 Cent je Aktie erhöhen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 25,60 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,99 Prozent. Nach Firmenangaben ist dies die 7. Dividendenerhöhung in Folge.

Im ersten Quartal 2022 erzielte die Deutsche Fachmarkt AG bei einem Umsatz von 4,64 Mio. Euro (Vorjahr: 4,06 Mio. Euro) ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 2,91 Mio. Euro (Vorjahr: 2,56 Mio. Euro), wie am 24. Mai berichtet wurde. Das Nettoergebnis betrug 0,76 Mio. Euro (Vorjahr: 0,70 Mio. Euro). Die Funds From Operations (FFO) erreichten 1,95 Mio. Euro (Vorjahr: 1,69 Mio. Euro), entsprechend 0,44 Euro (Vorjahr: 0,38 Euro) je Aktie.

Für das Gesamtjahr 2022 bestätigte der Vorstand bei Vorlage der Quartalszahlen die Planung eines FFO von 8,5 Mio. Euro und eines Nettogewinns von 3,5 Mio. Euro nach HGB.

Die in Berlin ansässige Gesellschaft wurde im Jahr 2014 gegründet und investiert in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Die Aktie der Deutsche Fachmarkt AG ist seit Juli 2016 im Freiverkehr der Börse München handelbar. Größter Einzelaktionär ist mit rund 26 Prozent die MSC Invest GmbH.

Redaktion MyDividends.de