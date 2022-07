State Street erhöht die Dividende

Der amerikanische Finanzdienstleister State Street Corp. (ISIN: US8574771031, NYSE: STT) wird am 13. Oktober 2022 eine Dividende in Höhe von 63 US-Cents für das dritte Quartal an die Investoren ausschütten (Record day ist der 3. Oktober 2022). Im Vergleich zum Vorquartal (57 US-Cents) wird die Dividende damit um 10,5 Prozent erhöht.

Damit erhalten die Aktionäre auf das Jahr gerechnet 2,52 US-Dollar. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 67,82 US-Dollar (Stand: 21. Juli 2022) bei 3,72 Prozent.

State Street ist 1792 gegründet worden und hat seinen Firmensitz in Boston. Der Konzern bietet Finanzdienstleistungen für institutionelle Investoren wie Versicherungen, Hedgefonds, Investmentgesellschaften oder Pensionsfonds an. Zum Konzern gehört auch die ETF-Sparte SPDR (Spider). Zum 30. Juni 2022 hatte der Konzern rund 3.500 Bio. US-Dollar unter Verwaltung und beschäftigte weltweit knapp 40.000 Mitarbeiter.

Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 27,08 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 24,59 Mrd. US-Dollar (Stand: 21. Juli 2022).

