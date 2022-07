TotalEnergies und CMA senken nach Regierungs-Appell Preise

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Auf Druck der französischen Regierung haben der Ölkonzern TotalEnergies und der Schifffahrtsriese CMA angekündigt, ihre Preise zu senken.

TotalEnergies teilte am Freitag mit, die Spritpreise an seinen Tankstellen in Frankreich von September bis Ende des Jahres zu reduzieren - bis November um 0,20 Euro je Liter und danach um 0,10 Euro. Derweil erklärte CMA CGM, die Transportkosten um 750 Euro pro Container für Importe aus Asien nach Frankreich zu senken.

Die französische Regierung hatte am Donnerstag von den Unternehmen, deren Gewinne stark gestiegen sind, gefordert, mehr zu tun, um den Verbrauchern bei der Bewältigung der Inflation zu helfen. Finanzminister Bruno Le Maire bezeichnete die Pläne der Unternehmen am Freitag in einem Fernsehinterview als "eine faire Entscheidung, eine starke Entscheidung." Die Regierungspartei Renaissance von Emmanuel Macron erklärte, sie werde eine Änderung eines ergänzenden Haushaltsgesetzes für 2022 zurückziehen, das eine neue Steuer für Energie- und Schifffahrtsunternehmen mit Einnahmen von über einer Milliarde Euro vorsah.

Im Gegensatz zu anderen Ländern wie Großbritannien und Italien hat Frankreich bisher darauf verzichtet, Unternehmen wie dem Energiekonzern TotalEnergies und dem Schifffahrtsriesen CMA CGM eine Art "Supersteuer" aufzuerlegen, und stattdessen darauf gesetzt, dass sie den Kunden freiwillig bei der Bewältigung der Inflation helfen.

