Universal Health Services hält die Dividende konstant

Der amerikanische Gesundheitskonzern Universal Health Services Inc. (ISIN: US9139031002, NYSE: UHS) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 15. September 2022 (Record date: 1. September 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden damit weiterhin 0,80 US-Dollar ausgezahlt. Beim aktuellen Börsenkurs von 109,91 US-Dollar (Stand: 21. Juli 2022) ergibt sich eine derzeitige Dividendenrendite von 0,73 Prozent.

Universal Health Services betreibt rund 405 Gesundheitscenter und Akutkliniken in den USA, Puerto Rico und Großbritannien. Der Konzern erzielte im ersten Quartal (31. März 2022) des Fiskaljahres 2022 einen Umsatz von 3,29 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,01 Mrd. US-Dollar) bei einem Ertrag von 151,02 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 209,07 Mio. US-Dollar), wie am 25. April berichtet wurde.

Seit Anfang des Jahres 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 15,23 Prozent im Minus bei einer Marktkapitalisierung von aktuell 7,25 Mrd. US-Dollar (Stand: 21. Juli 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de