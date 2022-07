SERVICENOW - Kommt die große Verkaufswelle erst noch?

ServiceNow Inc. - WKN: A1JX4P - ISIN: US81762P1021 - Kurs: 446,770 $ (NYSE)

Die Aktie von ServiceNow legte jahrelang eine beeindruckende Rally aufs Parkett. Der Startpunkt dieser Rally lag 34,64 USD und stammt aus dem April 2013. Im Februar 2016 setzte eine massive Beschleunigung ein. Im November 2021 erreichte die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 707,60 USD.

Anschließend bildete der Wert eine SKS-Topformation aus. Im April 2022 fiel der Wert unter die Nackenlinie dieser SKS. Und erst damit vollendete er diese Formation auch. Erst mit dem Rückfall unter die Nackenlinie kam es zu einem mittelfristigen Verkaufssignal.

Nach einer ersten Verkaufswelle auf 406,47 USD schwenkte die Aktie in eine Seitwärtsbewegung zwischen diesem Tief und einem Widerstand bei 510,73 USD ein. Der ganz überwiegende Teil dieser Seitwärtsbewegung liegt unterhalb der Nackenlinie der Topformation. Diese Trendlinie verläuft in dieser Woche bei 503,13 USD. In der vorletzten Woche verteidigte der Wert die Unterstützung bei 406,47 USD.

Weitere Verkaufswelle droht

Das Chartbild der ServiceNow-Aktie macht immer noch einen eher bärischen Eindruck. Aber da die Aktie in der vorletzten Woche die Unterstützung bei 406,47 USD gehalten hat, hat sich das Chartbild leicht aufgehellt. Von einem mittelfristigen Kaufsignal ist die Aktie aber noch weit weg.

Kommt es zu einem Wochenschlusskurs unter 406,47 USD, dann könnte die Abwärtsbewegung der letzten Monate fortgesetzt werden. Ein Rückfall in Richtung 324,74 USD, dem rechnerischen Ziel aus der SKS, oder sogar auf 249,07 USD, dem log. 38,2 % Retracement der Rally ab Februar 2016, wäre möglich. Dies ist immer noch das etwas wahrscheinlichere Szenario.

Sollte der Wert aber über 510,73 USD ausbrechen, dann wäre ergäbe sich ein mittelfristiges Kaufsignal. Dieses Signal könnte zu einer Rally in Richtung 598,37 USD und sogar 641,73 USD führen.

Fazit: Die Bullen bemühen sich um eine Verbesserung des Chartbildes. Sie erzielten aber bisher keinen durchschlagenden Erfolg. Die mittelfristigen Signale sprechen noch immer für eine weitere Abwärtsbewegung.

