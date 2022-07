Neues Arbeiten bei der BKB am Brunngässlein: In ökologischer Hinsicht vorbildlich

Mit dem Umbau und den zusätzlichen Investitionen in die Betriebsökologie untermauert die BKB ihr Vorhaben, in Bezug auf die Nachhaltigkeit das vorhandene Potenzial konsequent auszuschöpfen.



Etappenziel auf dem Weg zur nachhaltigsten Basler Bank

Die Basler Kantonalbank wird in den nächsten Jahren nach und nach ihre Immobilien gemäss dem Minergie-P Standard sanieren. Mit dem Minergie-P Label werden Niedrigstenergie-Bauten zertifiziert, die hohen Ansprüchen an Qualität, Komfort und Energie genügen. Am Brunngässlein kann der Energiebedarf für Heizung und Kühlung dank der Sanierung um rund 50% gesenkt werden. Ausserdem wurde auch eine leistungsfähige Fotovoltaik-Anlage installiert und auf dem begrünten Flachdach Raum für Biodiversität geschaffen.



Modernes Raumkonzept für hybrides Arbeiten

Einzelarbeitsflächen, Kollaborations- und Kreationszonen können je nach Bedürfnis und Aufgabe flexibel genutzt werden. So finden seit Ende des letzten Jahres rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BKB am Brunngässlein optimale Bedingungen für cross-funktionale und hierarchieübergreifende Zusammenarbeit.

CEO Basil Heeb: «Neben klassischen Arbeitsplätzen haben wir am Brunngässlein auch Raum für Inspiration, Innovation und Eigeninitiative geschaffen. Damit ergänzt das Arbeiten vor Ort das Homeoffice und erfüllt die veränderten Anforderungen an einen modernen Arbeitsplatz optimal. Dass wir beim Umbau auch in ökologischer Hinsicht einen weiteren Meilenstein legen konnten, freut mich besonders.»

Kostenbewusstsein und Effizienz

Beim Umbau des Brunngässleins wurde die Flächennutzung optimiert bzw. dem gestiegenen Bedürfnis nach Homeoffice und den Anforderungen des neuen Arbeitens angepasst. Mit den so gesenkten Raumkosten und der gleichzeitig verbesserten Betriebsökologie können die Betriebskosten nachhaltig reduziert werden.