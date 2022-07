OLD DOMINION - Ausbruch läuft

Old Dominion Freight Line Inc. - WKN: 923655 - ISIN: US6795801009 - Kurs: 293,160 $ (Nasdaq)

Die Aktie der US-Spedition von Old Dominion Freight Line befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Dezember 2021 erreichte die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 373,58 USD.

Nach diesem Hoch kam es zu einer ausführlichen Konsolidierung. Der Wert fiel dabei auf das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020 bei 230,72 USD zurück. Dort fing sich der Wert ab Mitte Mai. In der laufenden Woche bricht er offenbar aus einem kleinen Boden und dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch nach oben aus.

Rally kann starten

Der Ausbruch über den Widerstandsbereich um 276,09 USD stellt ein neues Kaufsignal dar. Dieses Signal könnte also eine Rally auslösen. Ein Anstieg in Richtung 327,19 USD und später an das Allzeithoch wäre möglich.

Sollte der Ausbruch aber doch noch fehlschlagen, wäre mit einem erneuten Test des Unterstützungsbereichs um 230,72 USD zu rechnen. Und falls dieser nicht halten sollte, wären Abgaben gen 210,49 USD oder sogar ca. 188 USD möglich.

Fazit: Die Aktie von Old Dominion wird heute voraussichtlich ein neues Kaufsignal ausbilden, das eine Rally zum ATH ermöglichen könnte.

Old Dominion Freight Line Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)