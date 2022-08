ANALYSE-FLASH: Oddo BHF hebt Air France-KLM auf 'Outperform' - Ziel 1,70 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Air France-KLM von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 1,45 auf 1,70 Euro angehoben. Die positiven Auswirkungen des Konzernumbaus würden wohl unterschätzt, schrieb Analyst Yan Derocles in einer am Montag vorliegenden Studie. Die neue Kostenbasis der Franzose sorge für Hebeleffekte. Die Erlöse je Sitz verbesserten sich und das Wettbewerbsumfeld sei günstiger als noch 2019. Zudem konstatiert Derocles eine bessere Berechenbarkeit der Barmittelzuflüsse. Seine operativen Ergebnisschätzungen für 2022 hob er massiv an, blieb für danach aber eher vorsichtig./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2022 / 08:16 / MESZ

Charts zu den Werten im Artikel AIR FRANCE-KLM ADR EO 8,5

Air France-KLM

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2022 / 08:19 / MESZ

