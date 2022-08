Trading-Chance Delivery Hero: Kursziel erreicht, die Short-Seller könnten zurückkommen

Werbung

Die Delivery Hero-Aktie hat mittlerweile, gerechnet vom bisherigen Jahres-Verlaufstief am 12. Mai, um die 100 Prozent zugelegt. Zeit, den Long-Gewinn mitzunehmen, zumal die Aktie jetzt eine markante Widerstandszone erreicht hat und markttechnisch überkauft ist. Eine Trading-Chance Short.

Am 20. Juli hatten wir einen hochspekulativen Long-Trade auf Delivery Hero vorgestellt, am 22. Juli hob das Unternehmen seine Prognose an: Manchmal ist an der Börse auch ein wenig Glück mit im Spiel. Dadurch sprang die Aktie umgehend massiv an. Der Anstieg wurde zwar zum Teil abverkauft, aber Delivery Hero schob sich erneut dorthin, wohin wir sie haben wollten: In die Kurszielzone zwischen 49,10 und 52,30 Euro. Grundsätzlich könnte die Aktie diese Zone einfach nach oben durchbrechen und sich damit aus rein charttechnischer Sicht noch mehr Spielraum freischaufeln. Aber es sprechen einige Aspekte dagegen.

Die Prognose-Anhebung war kein „Game Changer“

Zunächst der Aspekt, dass diese Prognoseanpassung des 22. Juli die Lage nicht wirklich auf den Kopf gestellt hat. Erfreulich ist zwar, dass der Mahlzeiten-Lieferdienst die Erwartung für die Gewinnmarge vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA-Marge) von -1,0 bis -1,2 auf jetzt -0,9 bis -1,0 Prozent anhob und zugleich unterstrich, dass man erwarte, dass Delivery Hero zumindest auf rein operativer Basis im zweiten Halbjahr die Gewinnschwelle überschreiten werde. Unter dem Strich wird aber ein, wenn auch kleineres, Minus bleiben. Und zugleich wurde die Umsatzprognose nicht angehoben, sondern gesenkt, von 9,5 bis 10,6 Milliarden Euro auf jetzt 9,0 bis 9,5 Milliarden. Was angesichts der in den letzten Monaten auch in diesem Segment gestiegenen Preise nicht unerheblich ist.

Dass die Aktie daraufhin so positiv reagierte, könnte sehr wohl zu einem maßgeblichen Teil auch dem in diesen letzten zwei Wochen steigenden Gesamtmarkt geschuldet sein. Daher ließe sich dieser massive Anstieg vom Jahrestief bei 23,88 Euro auf in der Spitze 49,97 Euro jetzt, da der Kurs das am 22.7. markierte Zwischenhoch erneut angeht, als ein Geschenk ansehen, das man annehmen kann. Zumal unser Long-Trade vom 20.7. (WKN UK2PAG) am heutigen Dienstagmittag über 45 Prozent Gewinn ausweist … und auch die Chart- und Markttechnik eine Gewinnmitnahme nahelegen würde.

Ziel erreicht, Markttechnik überkauft

Es ist auffällig, dass ein Großteil der ersten Reaktion auf die Prognoseanpassung am 22.7. abverkauft wurde und sich die Aktie dann zwar langsam, aber doch stetig wieder an das Tageshoch des 22. Juli herangearbeitet hat. Das weitaus geringere Momentum dieses zweiten Anlaufs zeigt, dass keineswegs alle davon überzeugt sind, dass wir hier eine nennenswerte Veränderung der Basislage für Delivery Hero gesehen haben. Aber natürlich würden diejenigen, die an Gewinnmitnahmen oder Short-Trades denken, abwarten, was passiert, wenn die Aktie diese Widerstandszone zwischen 49,10 und 52,30 Euro erreicht.

Quelle: marketmaker pp4

Dort hat sie jetzt erneut „angedockt“. Aber im Gegensatz zum ersten, abverkauften Anlauf sehen wir jetzt einen unsicherer wirkenden Gesamtmarkt und, das ist besonders markant, einen RSI-Indikator, der die überkaufte Zone von 70 Prozent erreicht hat. Das ist selten und oft ein Indiz dafür, dass zumindest eine Korrektur kurz bevorsteht. Für risikofreudige Trader wäre dieses Gesamtbild Grund genug, um die Seiten zu wechseln.

Gewinn mitnehmen und mit Hebel 3,1 auf einen Abwärtsschwenk setzen

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 63,878 Euro, daraus errechnet sich derzeit ein Hebel von 3,1. Den Stop Loss würden wir zunächst bei 53,50 Euro in der Aktie ansiedeln, also einen Sicherheitsabstand zum oberen Ende der Widerstandszone einräumen. Dieser Level entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 1,03 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Delivery Hero lautet UH7VJU.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 49,10 Euro, 52,30 Euro, 62,68 Euro

Unterstützungen: 41,57 Euro, 40,43 Euro, 38,20 Euro, 31,02 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Delivery Hero

Basiswert Delivery Hero WKN UH7VJU ISIN DE000UH7VJU6 Basispreis 63,878 Euro K.O.-Schwelle 63,878 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 3,1 Stop Loss Zertifikat 1,03 Euro

