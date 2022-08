DGAP-News: Rational AG: Umsatzstärkstes Halbjahr – trotzdem vorsichtig

DGAP-News: RATIONAL AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Rational AG: Umsatzstärkstes Halbjahr – trotzdem vorsichtig



03.08.2022 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung:

Rational AG: Umsatzstärkstes Halbjahr – trotzdem vorsichtig Umsatz im zweiten Quartal trotz Materialengpässen über Vorkrisenniveau bei 232 Millionen Euro

iVario trotzt Versorgungsschwierigkeiten und wächst um 50 Prozent

Umsatz durch After-Sales, Preiserhöhungen und Währungseffekte positiv beeinflusst

Auftragseingang und -bestand weiterhin auf hohem Niveau

20 Prozent EBIT-Marge im ersten Halbjahr 2022

Auszeichnung für Rational: beste Arbeitgebermarke und unter den 100 nachhaltigsten Unternehmen des Mittelstands Landsberg am Lech, 03. August 2022 „Nachdem wir im März einen absoluten Spitzenwert bei den monatlichen Auftragseingängen gesehen haben, normalisieren sich diese zunehmend. Das bedeutet aber nicht, dass unsere Kochsysteme weniger attraktiv sind. Ganz im Gegengenteil – die Aufträge sind auch nach den weltweiten Preisanpassungen weiterhin auf erfreulichem Niveau“, kommentiert der Vorstandsvorsitzende der Rational AG, Dr. Peter Stadelmann, die Situation. Auch im zweiten Quartal lagen die eingegangenen Aufträge leicht über der Zahl der abgesetzten Geräte. Deshalb stieg der Auftragsbestand zum 30. Juni 2022 erneut an und lag mit rund 400 Millionen Euro beziehungsweise rund 44.000 Geräten auf einem außergewöhnlich hohen Niveau. 232 Millionen Euro Umsatzerlöse im zweiten Quartal 2022 – 458 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2022 – bestes Quartal und bestes Halbjahr seit Bestehen

Wie im ersten Quartal 2022 war Rational auch im zweiten Quartal 2022 von der niedrigen Verfügbarkeit an Steuerrechnern, den sogenannten CPUs, betroffen. „Dass wir trotz der limitierenden Faktoren den höchsten Quartals- und Halbjahresumsatz der Unternehmensgeschichte erreichen konnten, zeigt die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells. Besonders Reiniger, Serviceteile und Zubehör entwickelten sich im laufenden Geschäftsjahr sehr dynamisch“, so Finanzvorstand Jörg Walter. Aus regionaler Sicht reichten die Wachstumsraten im Vergleich zum ersten Vorjahreshalbjahr von -9 Prozent in Asien bis +61 Prozent in Lateinamerika. Europa (ohne Deutschland) und Deutschland übertrafen den Vergleichszeitraum des Vorjahres mit 23 Prozent bzw. 28 Prozent. In Nordamerika wuchsen die Umsätze mit einer Steigerungsrate von 25 Prozent. Umsatz nach Produktgruppen: iVario trotzt Versorgungsschwierigkeiten und wächst um 50 Prozent

Beide Produktgruppen des Rational-Konzerns konnten zum Wachstum beitragen. In der Produktgruppe iCombi lag der Umsatz im ersten Halbjahr 2022 um 17 Prozent über Vorjahr bei 395,1 Millionen Euro (Vj. 337,6 Millionen Euro). In der Produktgruppe iVario stiegen die Umsatzerlöse um 50 Prozent auf ein neues Rekordniveau von 62,6 Millionen Euro (Vj. 41,7 Millionen Euro). Das Potenzial des iVario zeigt sich zunehmend in allen Regionen der Welt. Im Vorjahresvergleich wurde der Absatz um 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. „Die enorme Nachfrage und das positive Feedback unserer Kunden – auch in den seit 2020 belieferten Überseeregionen – bestätigen unsere langfristige Strategie. Wie einst der Combi-Dämpfer wird der iVario die professionelle Küche revolutionieren“, erklärt Dr. Stadelmann. 54 Prozent Rohertragsmarge und 20 Prozent EBIT-Marge im ersten Halbjahr 2022

Als Folge der merklich überproportional zu den Umsatzerlösen gestiegenen Umsatzkosten lag die Rohertragsmarge der Rational AG in den ersten sechs Monaten 2022 bei 54,0 Prozent (Vj. 56,3 Prozent). Während die massiven Kostensteigerungen in der Materialbeschaffung und Logistik bereits jetzt zunehmend spürbar sind, wirken die Preiserhöhungen der Rational-Kochsysteme erst mit zeitlichem Versatz. Dennoch erhöhte sich das EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) um 10 Prozent auf 93,1 Millionen Euro. Die EBIT-Marge gab unter diesen Bedingungen jedoch nach und lag im ersten Halbjahr bei 20,3 Prozent (Vj. 22,3 Prozent). Etwas Rückenwind erfuhr die EBIT-Marge im ersten Halbjahr 2022 durch die unterproportional zum Umsatz gestiegenen operativen Kosten in Höhe von 156,0 Millionen Euro (Vj. 131,1 Millionen Euro). Zudem wirkte das Währungsergebnis mit 0,9 Millionen Euro (Vj. 1,3 Millionen Euro) positiv. Rational investiert in neues Personal und wird für Arbeitgebermarke ausgezeichnet

Zum Ende des zweiten Quartals beschäftigte Rational konzernweit 2.341 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.2021: 2.248), welche intern als Unternehmer im Unternehmen (U.i.U.) verstanden werden. Davon sind 1.345 in Deutschland beschäftigt (31.12.2021: 1.285). „Bei Gehaltserhöhungen richten wir uns üblicherweise nach den Entwicklungen der IG-Metall und übertreffen diese. Die Gehälter unserer in Deutschland beschäftigten U.i.U. haben wir per 1. Juli 2022 um 5,1 Prozent erhöht und werden die Entwicklung der Inflation weiter eng beobachten“, berichtet der Vorstandsvorsitzende. „Insbesondere freuen wir uns auch über die Auszeichnung unserer Arbeitgebermarke ‚Das Beste vereint!‘, die uns als modernes, junges Unternehmen präsentiert“, ergänzt er. RATIONAL als eines der nachhaltigsten mittelständischen Unternehmen ausgezeichnet

Rational macht mit seinen Produkten, die Energie einsparen, Ressourcen schonen, sichere und ergonomische Arbeitsplätze bieten sowie gesundes Essen zubereiten, seit Jahrzehnten Tausende von Kundenunternehmen nachhaltiger. Zusätzlich streben wir danach, unsere eigene Wertschöpfung so nachhaltig wie möglich zu gestalten und den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Es freut uns, dass die WirtschaftsWoche in ihrer Ende Juni veröffentlichten Ausgabe Nummer 26 Rational zu den nachhaltigsten Unternehmen des deutschen Mittelstands zählt. Im Ranking, das in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen Munich Strategy erarbeitet wurde, belegen wir den stolzen 32. Rang. Prognose bestätigt

„Die weitere Umsatzentwicklung hängt aktuell weniger von der Markt- und Auftragsentwicklung ab. Vielmehr wird sie von der Verfügbarkeit von Bauteilen bestimmt, insbesondere elektronischer Komponenten. Die wesentlichen Risiken bleiben weiterhin bestehen und sind schwer zu prognostizieren. Kostensteigerung und Versorgungsengpässe infolge der Lockdowns in Shanghai und der Ukrainekrise werden uns indirekt weiterhin betreffen“, erwartet Finanzvorstand Walter für das zweite Halbjahr. Zudem seien die Folgen einer möglichen Gasrationierung in Deutschland auf die Lieferanten und Rational schwer zu beurteilen. Dagegen sehe das Unternehmen, dass Erhöhungen der Verkaufspreise zu wirken beginnen und sich im zweiten Halbjahr niederschlagen werden. Aufgrund der Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr und der Erwartungen für den Rest des Geschäftsjahres bestätigt Rational die Prognose für 2022. „Wir gehen von einem 10- bis 15-prozentigen Umsatzwachstum im Vorjahresvergleich und einer EBIT-Marge leicht über der des Vorjahres aus. Sollten sich die genannten Risiken stärker materialisieren als sie sich in den ersten sieben Monaten abgezeichnet haben, erwarten wir ein geringeres Umsatzwachstum und eine EBIT-Marge unter der des Vorjahres“, stellt Dr. Stadelmann für das aktuelle Kalenderjahr unverändert in Aussicht. In einem freundlicheren Umfeld mit stabiler Teileverfügbarkeit und positiven Effekten aus Preiserhöhungen und Fremdwährungen ist ein Umsatzniveau am oberen Ende der Prognose oder leicht darüber realistisch. Da der anhaltende Kostendruck negativ auf die EBIT-Marge wirkt, rechnet Rational auch in diesem Szenario mit einem absoluten EBIT im Rahmen der ursprünglichen Erwartungen. Ansprechpartner: Rational Aktiengesellschaft Stefan Arnold / Leiter Investor Relations

Tel. +49 (0)8191 327-2209

Fax +49 (0)8191 327-72 2209 E-Mail: ir@rational-online.com

www.rational-online.com Redaktionshinweis: Die Rational-Gruppe ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 2.300 Mitarbeiter, davon mehr als 1.300 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist Rational im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Rational fühlt sich dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Unternehmensgrundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den Rational-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. Angaben in Millionen Euro HJ 2022 HJ 2021 Veränderung

in Prozent Umsatzerlöse 457,7 379,3 +21 Bruttoergebnis vom Umsatz 247,2 213,7 +16 Rohertragsmarge in Prozent 54,0 56,3 - Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) 93,1 84,4 +10 EBIT-Marge in Prozent 20,3 22,3 - Ergebnis nach Steuern 70,9 64,2 +10 Gewinn je Aktie in Euro 6,23 5,64 +10 Angaben in Millionen Euro Q2 2022 Q2 2021 Veränderung

in Prozent Umsatzerlöse 232,4 211,6 +10 Bruttoergebnis vom Umsatz 124,4 119,8 +4 Rohertragsmarge in Prozent 53,5 56,6 - Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) 45,4 52,2 -13 EBIT-Marge in Prozent 19,5 24,7 - Ergebnis nach Steuern 34,7 39,8 -13 Gewinn je Aktie in Euro 3,05 3,50 -13

