EQS-HV: RENK Group AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 26.06.2024 in Augsburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

RENK Group AG Augsburg ISIN: DE000RENK730 Wertpapier-Kennnummer: RENK73 Eindeutige Kennung des Ereignisses: GMETR3NK24BS Ergänzung der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung

Auf form- und fristgerechtes Verlangen der Aktionärin Rebecca BidCo SARL, einer Gesellschaft der Triton-Gruppe, wird die Tagesordnung der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der RENK Group AG, die der Vorstand mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 13. Mai 2024 auf den 26. Juni 2024 einberufen hat, gemäß § 122 Abs. 2, § 124 Abs. 1 AktG um den folgenden Tagesordnungspunkt 11 ergänzt: 11. Wahl eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds Frau Cécile Dutheil hat sich entschlossen, mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 26. Juni 2024 aus dem Aufsichtsrat auszuscheiden. Es ist daher - über die unter Tagesordnungspunkt 8 bekanntgemachten Wahlen hinaus - eine weitere Neuwahl zum Aufsichtsrat erforderlich. Die Aktionärin Rebecca BidCo SARL schlägt vor, in den Aufsichtsrat der RENK Group AG zu wählen: Frau Doreen Nowotne, selbstständige Unternehmensberaterin, wohnhaft in Freienbach, Schweiz, für die Zeit ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2024 bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2027 beschließt (d.h. für eine Dauer von rund vier Jahren). Den von der Aktionärin Rebecca BidCo SARL übermittelten Lebenslauf der Kandidatin, einschließlich der Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG und C.13 DCGK, finden Sie nachstehend im Abschnitt „Ergänzende Angaben zu Punkt 11: Wahl eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds“. Begründung des Wahlvorschlags: Die Aktionärin Rebecca BidCo SARL hat ihr schriftliches Ergänzungsverlangen nach § 122 Abs. 2 AktG und ihren Wahlvorschlag wie folgt begründet: „Das Aufsichtsratsmitglied Frau Cécile Dutheil hat sich entschlossen, mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 26. Juni 2024 aus dem Aufsichtsrat der RENK Group AG auszuscheiden. Dieses Ergänzungsverlangen wird gestellt, um eine vorübergehende Vakanz im Aufsichtsrat der RENK Group AG zu vermeiden und um den Aktionären die Möglichkeit zu geben, in der kommenden ordentlichen Hauptversammlung selbst direkt über die Nachfolge für Frau Dutheil zu entscheiden. Frau Doreen Nowotne ist aufgrund ihrer Vita und ihrer Erfahrung als Mitglied und teils als Vorsitzende des Aufsichtsrats verschiedener börsennotierter Gesellschaften eine hervorragend qualifizierte Kandidatin. Sie kann auch den erforderlichen Zeitaufwand für das Mandat bei der RENK Group AG aufbringen. Die Rebecca BidCo SARL hat jüngst ihre Beteiligung am Grundkapital der RENK Group AG reduziert, indem sie 10 Mio. Aktien der RENK Group AG aus ihrem Bestand an institutionelle Investoren veräußert hat. Dem entspricht es, dass die Rebecca BidCo SARL auch die Zahl ihrer Repräsentanten im Aufsichtsrat der RENK Group AG angemessen herabsetzen möchte. Der Vorschlag, Frau Nowotne als unabhängige Kandidatin in den Aufsichtsrat zu wählen, trägt diesem Bestreben Rechnung.“ Hinweise zur Zusammensetzung des Aufsichtsrats: Der Aufsichtsrat der RENK Group AG setzt sich gemäß § 96 Abs. 1, § 101 Abs. 1 AktG, § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 MitbestG und § 10 Abs. 1 der Satzung aus insgesamt zwölf Mitgliedern zusammen, davon je sechs Anteilseigner- und Arbeitnehmervertreter. Gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG müssen im Aufsichtsrat der RENK Group AG Frauen und Männer jeweils mit einem Anteil von mindestens 30% vertreten sein. Die Anteilseignerseite hat der Gesamterfüllung der Mindestanteile durch den Aufsichtsrat widersprochen. Dies hat zur Folge, dass der Mindestanteil von 30% Frauen und 30% Männern für die Anteilseigner- und die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat getrennt zu erfüllen ist (§ 96 Abs. 2 Satz 3 AktG). Dabei ist auf volle Personenzahlen mathematisch auf- bzw. abzurunden. Somit müssen dem Aufsichtsrat der RENK Group AG auf Anteilseigner- sowie auf Arbeitnehmerseite jeweils mindestens zwei Frauen und mindestens zwei Männer angehören. Der Wahlvorschlag der Aktionärin Rebecca BidCo SARL, Frau Doreen Nowotne in den Aufsichtsrat zu wählen, trägt diesen Vorgaben Rechnung. * * * * *

Ergänzende Angaben zu Punkt 11: Wahl eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds Unter Tagesordnungsunkt 11 ist die Wahl eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds vorgesehen. Im Folgenden finden Sie den von der Aktionärin Rebecca BidCo SARL übermittelten Lebenslauf der Kandidatin, einschließlich der Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG und C.13 DCGK: Doreen Nowotne Selbstständige Unternehmensberaterin Wohnhaft in Freienbach, Schweiz Frau Doreen Nowotne (51) wurde in Räckelwitz, Deutschland, geboren. Frau Nowotne hat einen Abschluss als Diplom-Kauffrau (FH) der Hochschule für Technik und Wirtschaft, Dresden. Darüber hinaus absolvierte sie das „Program for Executive Development“ am IMD International Institute for Management Development in Lausanne, Schweiz. Frau Nowotne begann ihre berufliche Laufbahn 1996 als Senior Consultant bei der ARTHUR ANDERSEN Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, München. 1999 wechselte sie zur UBS Capital GmbH, München, und war dort als Senior Associate im Bereich Private Equity tätig. Von 2002 bis 2012 war sie Partnerin bei der BC Partners Beteiligungsberatung GmbH, Hamburg, sowie von 2015 bis 2023 als selbständige Unternehmensberaterin tätig. Seit 2010 hat Frau Nowotne eine Vielzahl von Aufsichtsratsmandaten wahrgenommen, insbesondere bei weltweit tätigen Unternehmen einschließlich börsennotierter, familiengeführter sowie Private-Equity-gestützter Unternehmen. Frau Nowotne verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Private Equity, Unternehmensführung, strategische Entwicklung, Fusionen und Übernahmen (M&A), Finanzen, Unternehmensumwandlung und nachhaltige Wertschöpfung. Zudem hat sie vertiefte Branchenkenntnisse in verschiedenen Industriezweigen, mit einer besonderen Leidenschaft für B2B Dienstleistungen und Industrie/Technologie. Weitere aktuelle Mandate: Geschäftsführer- oder Vorstandsmandate: • Keine Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: • Keine Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien: • Mitglied des Beirats und Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Engel & Völkers GmbH, Hamburg • Mitglied des Beirats der Schotstek gGmbH, Hamburg • Mitglied der Mitgliederversammlung des Save the Children Deutschland e.V., Berlin Frühere Mandate: • Geschäftsführerin der Kühne Holding AG, Schindellegi, Schweiz (2023 bis 2024) • Beobachterin des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses der BME Group B.V., Schiphol, Niederlande (2021 bis 2023) • Mitglied des Aufsichtsrats der Brenntag SE, Essen (2010 bis 2023), Vorsitzende des Aufsichtsrats und des Transformations- und ESG-Ausschusses sowie des Nominierungs- und Vergütungsausschusses (2020 bis 2023), Mitglied des Prüfungsausschusses (2010 bis 2020) • Mitglied des Aufsichtsrats der Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg (2018 bis 2023), Vorsitzende des Aufsichtsrats und des Personalausschusses (2020 bis 2023), Mitglied des Prüfungsausschusses (2018 bis 2023) • Mitglied des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses sowie des Investitionsausschusses der JENOPTIK AG, Jena (2015 bis 2023) • Mitglied des Aufsichtsrats der Lufthansa Technik AG, Hamburg (2017 bis 2023) • Stellvertretende Vorsitzende des Vorstands des Financial Experts Association e.V. (FEA), Berlin (2017 bis 2023) • Mitglied der Geschäftsleitung und Beraterin der Gesellschafter der VAT Group AG, Haag, Schweiz (2013 bis 2014) Darüber hinaus war Frau Doreen Nowotne in den letzten fünf Jahren nicht Mitglied eines Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgans einer anderen Gesellschaft oder Partnerschaft außerhalb der RENK Gruppe. Erklärung nach C.13 DCGK: Nach Einschätzung der Aktionärin Rebecca BidCo SARL bestehen keine für die Wahlentscheidung der Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen der vorgeschlagenen Kandidatin zur RENK Group AG oder deren Konzerngesellschaften, den Organen der RENK Group AG oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10% der stimmberechtigten Aktien an der RENK Group AG beteiligten Aktionär. Die Kandidatin ist nach Einschätzung der Aktionärin Rebecca BidCo SARL als unabhängig im Sinne des DCGK anzusehen. * * * * *

Weitere Angaben und Hinweise Einberufung und Tagesordnung Die Tagesordnungspunkte 1-10 sowie die dazu unterbreiteten Beschluss- bzw. Wahlvorschläge des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats entnehmen Sie bitte der Einberufungsunterlage, die der Vorstand am 13. Mai 2024 im Bundesanzeiger bekanntgemacht hat und die überdies auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar ist: www.renk.com/hv Gleiches gilt für die Voraussetzungen für die Teilnahme und die Ausübung des Stimmrechts sowie für die Angaben und Hinweise insbesondere zum Format der Hauptversammlung, zum Online-Service, zur Stimmabgabe per Briefwahl, zur Stimmabgabe durch Bevollmächtigte, zu den einzelnen Aktionärsrechten, zur Übertragung der Hauptversammlung, zu den Abstimmungen, zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte sowie zum Datenschutz. Internetseite (§ 124a AktG) Sämtliche Unterlagen und Informationen im Sinne von § 124a AktG, darunter nunmehr auch diese Ergänzung der Tagesordnung sowie das ihr zugrundeliegende schriftliche Ergänzungsverlangen der Aktionärin Rebecca BidCo SARL, sind über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich: www.renk.com/hv Angaben zur Abstimmung gemäß Tabelle 3 DVO (EU) 2018/1212 Unter Tagesordnungspunkt 11 hat die Abstimmung über den bekanntgemachten Beschluss- bzw. Wahlvorschlag der Aktionärin Rebecca BidCo SARL verbindlichen Charakter. Die Aktionäre können auch hierzu mit „Ja“ (Befürwortung) oder „Nein“ (Ablehnung) abstimmen oder sich der Stimme enthalten (Stimmenthaltung), d.h. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Augsburg, im Mai 2024 RENK Group AG Der Vorstand