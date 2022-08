So bringt Stranger Things neben Metallica auch Netflix wieder an die Spitze

Stranger Things bewegt die Streaming-Herzen. Es ist ein Erfolgsformat von Netflix (WKN: 552484), bei dem wir die kleine Elfie die Kreaturen aus dem Schattental bekämpfen sehen. Seit der vierten Staffel ist wohl auch der Erz-Bösewicht bekannt. Aber spoilern wir nicht für diejenigen, die noch in den Genuss der letzten Folgen kommen wollen.

Aber es gibt einen weiteren Nebeneffekt, den Stranger Things besitzt. Die Erfolgsserie führt dazu, dass es in der Medien- und Poplandschaft neue, alte Erfolge gibt. Unter anderem Metallica profitiert von einem gewissen Effekt neben Kate Bush. Wirklich bemerkenswert, welche Resonanz das hat.

Übrigens: Wir finden auch eine passende Passage im Quartalszahlenwerk von Netflix. So ist jedenfalls die Strategie, die das Management bedient, um selbst wieder an die Spitze zu kommen.

Es ist kein Geheimnis, dass Stranger Things viele Dinge beeinflusst. Die Charts, die Popkultur. Vermutlich auch die Mode, wobei ich in diesem Thema nicht mehr so recht drin bin. Aber das Management kommentiert im Zahlenwerk die jüngsten Ereignisse. Und leitet daraus eine gewisse Strategie ab:

Die vierte Staffel von „Stranger Things“ hat auch gezeigt, wie effektiv unsere Marketingstrategie ist, wenn es darum geht, Gespräche über unsere Titel anzuregen. Wenn wir Shows und Filme liefern, über die unsere Mitglieder in großer Zahl sprechen, können wir die Popkultur beeinflussen, die Begeisterung für Netflix steigern und ein Erlebnis schaffen, das sich von anderen unterscheidet und schwer zu wiederholen ist. Zum Beispiel katapultierte die Show den Song Running Up That Hill von 1985 an die Spitze der Musikcharts. Auch Metallica kehrten in den USA und im Vereinigten Königreich mit ihrem Song Master of Puppets aus dem Jahr 1986 an die Spitze der Charts zurück, nachdem sie in der neuen Staffel von Stranger Things zu sehen waren.