DGAP-News: SÜSS MicroTec: Aufträge im ersten Halbjahr über 50% gestiegen, weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum

SÜSS MicroTec: Aufträge im ersten Halbjahr über 50% gestiegen, weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum Mit 230,9 Mio. € historisch hoher Auftragseingang im ersten Halbjahr 2022

Lieferengpässe bremsen Umsatz auch im zweiten Quartal

Hoher Bestand an bereits ausgelieferten, aber noch nicht als Umsatz verbuchten Anlagen

Umsatz- und Ergebnisprognose für 2022 bestätigt Garching, 04. August 2022 – Die SÜSS MicroTec SE, ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie und verwandte Märkte, hat heute den Halbjahresbericht für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2022 veröffentlicht. Auch im zweiten Quartal 2022 setzte sich die starke Nachfrage nach Anlagen und Prozesslösungen von SÜSS MicroTec SE fort. In den Monaten April bis Juni 2022 betrug der Auftragseingang 113,3 Mio. € (Vorjahresquartal: 72,1 Mio. €) und lag für das erste Halbjahr 2022 bei 230,9 Mio. € und damit um 51,1% über dem Vorjahreswert (erstes Halbjahr 2021: 152,8 Mio. €). Mit dem hohen Auftragseingang stieg auch der Auftragsbestand weiter an auf 257,0 Mio. € zum 30. Juni 2022. „Dieses Auftrags-wachstum ist robust und nachhaltig, da wir nicht nur in den verschiedenen Segmenten und Regionen am Marktwachstum partizipieren, sondern auch durch den Gewinn von einer Reihe an neuen Kunden Marktanteile gewinnen konnten“, sagte CEO Dr. Götz M. Bendele. In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres wuchs der Umsatz um 5,3% auf 124,8 Mio. € (Vorjahr: 118,5 Mio. €). Im zweiten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 61,5 Mio. € und damit um 6,6% niedriger als der Vorjahreswert von 65,8 Mio. €. Diese Entwicklung hängt eng mit den anhaltenden Engpässen bei der Materialverfügbarkeit zusammen, die zu Verzögerungen beim Umsatzzeitpunkt sowie in geringerem Umfang auch bei der Fertigstellung und Auslieferung von einzelnen Anlagen führten. Das Vorratsvermögen enthält zum Stichtag aufgrund von Fehlteilen annähernd fertiggestellte Anlagen in Höhe von ca. 24 Mio. €, wovon ca. 14 Mio. € auf bereits an unsere Kunden ausgelieferte Anlagen und Upgrades entfallen. Der Umsatz im Segment Mikrooptik stieg hingegen im zweiten Quartal um 52% auf 11,1 Mio. € (Vorjahr: 7,3 Mio. €) und damit im ersten Halbjahr um 56% auf 21,7 Mio. € (Vorjahr: 13,9 Mio. €). Das EBIT für das erste Halbjahr betrug 5,1 Mio. € (Vorjahr: 8,0 Mio. €), was einer EBIT-Marge von 4,1% (Vorjahr: 6,8%) entspricht. Das aktuell geringere EBIT ist unter anderem auf höhere Investitionen in Forschung & Entwicklung sowie wachstumsbedingt höhere Gemeinkosten zurückzuführen. Im zweiten Quartal 2022 lag das EBIT bei 3,0 Mio. € (Vorjahr: 6,6 Mio. €), was einer EBIT-Marge von 4,9% (Vorjahr: 10,0%) entspricht. Das EBIT im Segment Mikrooptik stieg dagegen im ersten Halbjahr auf 1,4 Mio. € (Vorjahr: 0,8 Mio. €) an und die EBIT-Marge damit auf 6,5% (Vorjahr: 5,6%). „Das Umsatz- und Ergebniswachstum des Segments Mikrooptik ist besonders erfreulich: Wie schon im Auftaktquartal machen sich der deutliche Anstieg an Lieferungen von Mikrolinsen-Arrays für automobile Abblendleuchten sowie eine nachhaltige Yield-Verbesserung in der Produktion bemerkbar“, fügte CFO Oliver Albrecht hinzu. Der Free Cashflow in den ersten sechs Monaten lag bei 6,1 Mio. € und damit höher als der Vorjahreswert von 2,0 Mio. €, obwohl im ersten Halbjahr ein weiterer Aufbau des Working Capital stattfand. Die Net-Cash-Position verbesserte sich zum 30. Juni 2022 im Vergleich zum 31. Dezember 2021 von 33,8 Mio. € auf 35,6 Mio. €. Die SÜSS MicroTec SE hat im zweiten Quartal 2022 erstmals eine Dividende in Höhe von 0,16 € je dividendenberechtigte Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 ausgezahlt. Ausblick Die aktuellen Lieferengpässe haben unser Umsatzwachstum bereits im ersten Halbjahr 2022 gebremst und werden auch in der zweiten Jahreshälfte zu Verschiebungen bei Auslieferung und Umsatzrealisierung führen. Hinzu kommen die Unsicherheiten und indirekten Belastungen aus dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine. „Mit dem nochmals sehr hohen Auftragseingang und dem hohen Bestand an bereits gefertigten und teilweise bereits ausgelieferten Anlagen in unseren Vorräten erwarten wir, dass SÜSS MicroTec das geplante Wachstum auch im laufenden Jahr fortsetzt“, sagte COO Dr. Thomas Rohe. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen erwartet SÜSS MicroTec für das Jahr 2022 unverändert einen Umsatz zwischen 270 und 300 Mio. € und eine EBIT-Marge zwischen 8,5% und 10,5%. Voraussichtlich wird dabei der Umsatz ähnlich wie im Vorjahr im zweiten Halbjahr deutlich höher als im ersten Halbjahr ausfallen. Der Halbjahresfinanzbericht ist in deutscher und englischer Sprache unter www.suss.com/de/investor-relations verfügbar. Über SÜSS MicroTec SÜSS MicroTec ist ein führender Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation wie 3D-Integration und Nanoimprint-Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS- und LED-Produktion voran. Mit einer globalen Infrastruktur für Anwendungen und Service unterstützt SÜSS MicroTec mehr als 8.000 weltweit installierte Systeme. Der Hauptsitz von SÜSS MicroTec ist in Garching bei München. Die Aktien der SÜSS MicroTec SE werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A10K0235). Weitere Informationen finden Sie unter www.suss.com. Legal Disclaimer

Einige der in dieser Mitteilung gemachten Aussagen haben den Charakter von Prognosen bzw. können als solche interpretiert werden. Alle Angaben und Bewertungen erfolgen auf der Basis äußerst gewissenhafter Recherchen. Die Veröffentlichung erfolgt jedoch ohne Gewähr. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen. Die obigen Ausführungen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Rechte vorbehalten.

