Netflix: Aktie startet zweite Kaufwelle

Noch im November vergangenen Jahres notierte Netflix bei rund 701,00 US-Dollar ein schwächerer Ausblick und vermindertes Wachstum brachte die Aktie erheblich unter Druck und führte zu einem regelrechten Kurssturz auf 170,00 US-Dollar bis Anfang Mai dieses Jahres. Nach einer volatilen Stabilisierungsphase in diesem Bereich konnten sich Bullen zuletzt wieder durchsetzen und arbeiten einen Teil der vorausgegangenen Verluste nun dynamisch auf. Die erfolgreiche Auflösung einer kurzzeitigen Schiebephase der letzten zwei Wochen wird mit frischen Sommerhochs gefeiert, im Rahmen einer 1-2-3-Erholung wären aber noch weitere Gewinne möglich.

Chance nicht verpassen

Die vergleichsweise stark angeschlagene Netflix-Aktie holt einen Teil ihrer Verluste derzeit auf, weitere Zugewinne sind auf Sicht der nächsten Wochen in den Bereich von zunächst 252,28 und darüber 290,25 US-Dollar stark anzunehmen. Ab 330,00 US-Dollar sollten Käufer allerdings Vorsicht an den Tag legen, da in diesem Bereich zahlreiche Hürden verlaufen und für Gewinnmitnahmen sorgen dürften. Ins Straucheln würde Netflix dagegen unterhalb eines Niveaus von 207,00 US-Dollar geraten, Abschläge auf 170,09 und darunter sogar die aktuellen Jahrestiefs verlaufend um 162,71 US-Dollar blieben dann nicht aus.