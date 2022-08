Alibaba: Wann setzt der Turnaround am Aktienmarkt endlich ein?

Die Aktie von Alibaba (WKN: A117ME) kommt einfach nicht vom Fleck. Das Papier knackt seit Monaten nicht mehr die Marke von 100 US-Dollar. Die erwartete Free-Cashflow-Rendite von 9,3 % spricht Bände für die Unsicherheit der Anleger. Dabei konnte Alibaba im schwachen wirtschaftlichen Umfeld operativ durchaus kleinere Erfolge erzielen.

Das Unternehmen erzielte nämlich stabile Umsätze. Im chinesischen E-Commerce Segment musste Alibaba zwar einen leichten Rückgang von einem Prozent hinnehmen. Dieser wurde allerdings durch das Wachstum in den anderen Segmenten ausgeglichen. Hier gelang es teilweise auch deutlich die operative Effizienz zu verbessern und dadurch die Verluste zu reduzieren.

Alibaba investiert in seine Zukunft

Alibaba hat das Ziel von einer Mrd. aktiver Nutzer bereits im letzten Geschäftsjahr erreicht. Jetzt geht es vor allem darum, dass sich das Unternehmen einen größeren Anteil an den Ausgaben der Kunden sichert. Dabei profitiert Alibaba von seinen umfassenden Fulfillment-Fähigkeiten, in die das Management weiterhin stark investiert. Durch seine digitale und analoge Handelsinfrastruktur ist Alibaba in der Lage, Verbraucherkategorien mit höherer Nachfragesicherheit zu bedienen.

Daneben investiert das Unternehmen weiterhin stark in den Ausbau der Cloud. Zwar wuchs der Umsatz im Berichtsquartal im Vergleich zum Vorjahr nur um 10 %, aber die Verlangsamung war das Ergebnis mehrerer eher temporärer Faktoren. Dazu zählen die Einschränkungen von Projekten durch die COVID-Beschränkungen und weiterhin die Belastung durch den politisch erzwungenen Abgang des internationalen Geschäfts von Tiktok. Gleichzeitig sinkt die Abhängigkeit von der zuletzt stark belastenden chinesischen Internet-Branche, im jüngsten Quartal wurden 53 % der Umsätze bereits mit anderen Branchen erzielt.

Daneben möchte Alibaba einen weiteren Fokus auf die Globalisierung richten. Dabei stehen Märkte mit günstigen wirtschaftlichen Entwicklungsaussichten in den nächsten fünf bis zehn Jahren im Mittelpunkt. Daher investiert das Unternehmen schon heute massiv, um das Know-how und die Infrastruktur vor Ort aufzubauen und die grenzüberschreitende Logistik zu stärken. Das Management von Alibaba ist davon überzeugt, einen langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Zeichen der Erholung

Es gibt durchaus erste Anzeichen, dass Alibaba kurz- und mittelfristig wieder bessere Zahlen liefern kann. In der Cloud-Sparte fällt in naher Zukunft der Sondereffekt durch den Verlust von Tiktok weg. Daneben zeigt das Geschäft im Juni und Juli wieder einen positiven Trend. Das Management hat die vergangenen schwierigen Monate mit geringem Wachstum dazu genutzt, die Qualität der Abläufe in der gesamten Organisation zu verbessern. Durch die verbesserte betriebliche Effizienz und Kostenoptimierung sollten zukünftig auch die Margen profitieren.

Gleichzeitig bleibt das Potenzial riesig. 123 Mio. jährlich aktive Nutzer geben jeweils mehr als umgerechnet 1.451 Euro aus. 25 Mio. Premium-Nutzer geben sogar mehr als 8.275 pro Monat aus.