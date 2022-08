Trading-Chance Intuitive Surgical: Die Luft ist dünn geworden – wir drehen die Position!

Werbung

Die Quartalsbilanz des US-Medizintechnikunternehmens Intuitive Surgical war enttäuschend, doch die Aktie wurde zuletzt mit dem Gesamtmarkt nach oben gespült. Uns soll es Recht sein, wir hatten im Juni einen Long-Trade vorgestellt. Aber jetzt steht die Aktie vor massiven Hürden … es wird an der Zeit, erneut die Richtung zu wechseln. Eine Trading-Chance Short.

Zwei sehr stark gelaufene Trades hatten wir mit Intuitive Surgical im Rahmen unserer Trading-Chance bereits absolviert. Am 25. April hatten wir hier einen Short-Trade vorgestellt (WKN VX7VZV, bis 15.5. erzielter Gewinn ca. 65 Prozent), am 15. Juni mit der WKN MC7RLP auf Long gedreht (aktuell +58 Prozent) und damit entlang der Trendimpulse der Aktie „gesurft“. Doch die Indizien mehren sich, dass der Wind erneut dreht: Es ist an der Zeit, die Richtung wieder einmal zu drehen.

Die jüngste Bilanz zeigt: Viel Luft nach oben kann da nicht mehr sein … nach unten umso mehr

Intuitive Surgical verfehlte im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,14 US-Dollar pro Aktie nicht nur die Prognose der Analysten (1,20 US-Dollar), sondern verdiente damit spürbar weniger als ein Jahr zuvor, als das Medizintechnikunternehmen noch 1,31 US-Dollar pro Aktie erzielte. Und das bei steigendem Umsatz. Denn der lag zwar mit 1,52 Milliarden US-Dollar knapp unter den Experten-Prognosen, aber über den 1,46 Milliarden des zweiten Quartals 2021. Was bedeutet: Die Margen sind auffällig unter Druck geraten. Auch die Medizintechnik-Branche bleibt also nicht von den Folgen der sich eintrübenden Gesamtsituation verschont.

Zwar kann man unterstellen, dass der Druck hier weniger scharf ausfallen dürfte als in vielen anderen, konjunktursensibleren Branchen. Aber nachdem die Aktie seit ihrem bisherigen Jahrestief, das im Juni ausgebildet wurde, über 30 Prozent gestiegen ist und die Marktteilnehmer dabei über eine erste negative Reaktion hinaus die schwachen Quartalsergebnisse vom Tisch wischten, ist die Aktie auf dünnem Eis unterwegs und damit anfällig für bärische Attacken. Und das Lager der Short-Seller hätte jetzt eine gute Ausgangsbasis, denn nicht nur diese Schere zwischen Rallye und schwacher Bilanz spräche dafür, dass hier in Kürze etwas auf der Short-Seite zu holen wäre.

Chart- und markttechnisch wäre die Aktie langsam „oben“

Aktie ist mittlerweile nahe an die Kurszielzone des bislang laufenden Long-Trades zwischen 254,20 und 262,53 US-Dollar herangelaufen. Mittlerweile steht da aber vor dieser Widerstandszone die obere Begrenzung des Abwärtstrendkanals im Weg, an deren unterem Ende wir im Juni Long gegangen waren. Da die vorgenannte, knapp darüber verlaufende Widerstandszone auch noch durch die exponentielle 200-Tage-Linie verstärkt wird, ist das eine massive Hürde. Hinzu kommen überkaufte markttechnische Indikatoren wie die im Chart mit eingeblendete Stochastik. Und wie gesagt:

Quelle: marketmaker pp4

Die Bilanz hat diesen langen und relativ intensiven Kursanstieg nicht unterfüttert. Es wäre also absolut keine Überraschung, wenn das bärische Lager die Aktie schon wieder im Visier hätte. Eine gute Gelegenheit, erneut die Seiten zu wechseln:

Mit dem Switch auf Short wieder entlang des Trendkanals agieren

Wir stellen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Morgan Stanley vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis & K.O.-Level von 315,222 US-Dollar, daraus errechnet sich ein Hebel von 3,08. Die WKN lautet MD1GG1.

Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie selbst, bei 275 US-Dollar ansetzen, knapp oberhalb dieser massiven charttechnischen Widerstandszone. Bei einem Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0250 entspricht dieser Stopp-Level einem Stop Loss von 0,39 Euro im Short-Zertifikat WKN MD1GG1.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 254,20 US-Dollar, 258,87 US-Dollar, 262,53 US-Dollar

Unterstützungen: 230,00 US-Dollar, 206,60 US-Dollar, 186,83 US-Dollar, 156,00 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Intuitive Surgical

Basiswert Intuitive Surgical WKN MD1GG1 ISIN DE000MD1GG17 Basispreis 315,222 US-Dollar K.O.-Schwelle 315,222 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Morgan Stanley Hebel 3,08 Stop Loss Zertifikat 0,39 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

