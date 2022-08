DGAP-News: SNP steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2022 deutlich und bestätigt Wachstumsziele

DGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

SNP steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2022 deutlich und bestätigt Wachstumsziele Umsatzstärkstes Halbjahr der SNP-Unternehmensgeschichte mit 83,3 Mio. € (H1 2021: 75,1 Mio. €)

EBIT mit 1,8 Mio. € erstmals seit dem Jahr 2016 positiv (H1 2021: -1,1 Mio. €)

Umsatz von 42,3 Mio. € im zweiten Quartal 2022 auf Vorjahresniveau (Q2 2021: 42,6 Mio. €); EBIT in Höhe von 0,7 Mio. € (Q2 2021: 1,7 Mio. €)

Positive Marktresonanz für neue Generation der Softwareplattform CrystalBridge

Prognose für Geschäftsjahr 2022 in schwierigem Marktumfeld bestätigt Heidelberg, 10. August 2022 – Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE (ISIN: DE0007203705), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für digitale Transformationsprozesse und softwarebasierte Datenmigrationen, hat heute ihren Bericht für das erste Halbjahr 2022 veröffentlicht. Die Umsätze stiegen auf 83,3 Mio. € (H1 2021: 75,1 Mio. €). Das EBIT erreichte 1,8 Mio. € und legte damit um 2,9 Mio. € deutlich zu (H1 2021: -1,1 Mio. €). Zudem bestätigt das Unternehmen die Jahresprognose 2022. „Wir blicken auf das umsatzstärkste Halbjahr der Unternehmensgeschichte zurück und haben erstmals seit 2016 ein positives Halbjahresergebnis erreicht. Diese Entwicklung bestätigt eindrucksvoll, dass wir mit der Umsetzung des Strategieprogramms ‚ELEVATE‘ auf dem richtigen Weg sind“, sagt Michael Eberhardt, CEO der SNP SE. „Transformationsprozesse und Datenmanagement bleiben für den langfristigen Unternehmenserfolg unabdingbar. Mit der im Juni vorgestellten nächsten Generation unserer Softwareplattform CrystalBridge bauen wir unsere Marktposition in einem anspruchsvollem Marktumfeld weiter aus. Besonders zuversichtlich stimmt uns die Entwicklung unseres Partner- und Softwaregeschäfts. Wir erwarten einen weiteren Wachstumsschub im zweiten Halbjahr und bestätigen unsere Prognose.“ Der Konzernumsatz legte im ersten Halbjahr um 10,1 % auf 83,3 Mio. € zu (H1 2021: 75,1 Mio. €). In der Like-for-like-Betrachtung* stieg der Umsatz noch deutlicher und legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 14 % zu. Zum Wachstum trugen sämtliche Regionen bei. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte 1,8 Mio. € und lag damit deutlich über dem Niveau des Vorjahreszeitraums von -1,1 Mio. €. Die EBIT-Marge betrug 2,2 %. Im zweiten Quartal 2022 lagen die Umsätze mit 42,3 Mio. € etwa auf Vorjahresniveau (Q2 2021: 42,6 Mio. €). Das EBIT erreichte im gleichen Zeitraum 0,7 Mio. € und lag damit unter dem Vorjahr (Q2 2021: 1,7 Mio. €). Insgesamt hat SNP im ersten Halbjahr 2022 die Umsetzung der Wachstumsstrategie „ELEVATE“ erfolgreich vorangetrieben, was sich insbesondere am Wachstum des Software- und Partnergeschäfts zeigt: Die Softwareumsätze liegen mit 23,8 Mio. € leicht über Vorjahr. Bereinigt um „Up-Front“-Verträge wuchs das Softwaresegment um 25 %. Im Vorjahr waren noch Partnerverträge mit sofort umsatz- und ergebniswirksamen Softwarekontingenten in Höhe von 4,5 Mio. € enthalten. Gleichzeitig legten die Umsätze über Partnerunternehmen mit 59% deutlich zu und erreichten rund 23 Mio. € (2021: 14,5 Mio. €) – ein Anteil von rund 28 % am Gesamtumsatz (2021: 19%). Mit einer erfolgreichen Geschäftsentwicklung in den ersten sechs Monaten 2022 hat sich SNP gut für ein wachstumsstarkes zweites Halbjahr positioniert. SNP gewann im Berichtszeitraum zahlreiche namhafte Neukunden – darunter Anheuser-Busch InBev, Saudi Aramco, Celanese, Musimundo, Schäffler sowie die Schweizer Bundesbahn. Aufgrund der Unsicherheiten des wirtschaftlichen Umfelds vergeben Kunden Mehrjahresverträge zurückhaltender. So lag im ersten Halbjahr 2022 der Auftragseingang mit 82,6 Mio. € rund 10 % unter dem Vergleichswert des Vorjahreszeitraums (H1 2021: 91,9 Mio. €). In der Like-for-like-Betrachtung* stieg der Auftragseingang allerdings um rund 4 % über das Niveau des Vorjahres. Zudem erhöhte sich der Auftragseingang im strategisch wichtigen Partnergeschäft um rund 3 % auf 27,9 Mio. €. Wie im Vorjahr erwartet das Management eine höhere Wachstumsdynamik im zweiten Halbjahr. Zudem erwartet die SNP, dass sich die konsequente Umsetzung der ELEVATE-Wachstumsstrategie positiv in den künftigen Geschäftszahlen widerspiegeln wird. Vor diesem Hintergrund wird die Jahresprognose 2022 sowie die Mittelfristprognose bestätigt. Für das Gesamtjahr 2022 erwartet die SNP weiterhin, dass im SNP-Konzern: der Auftragseingang insbesondere von einer weiter an Marktakzeptanz gewinnenden Software- und Partnerstrategie getragen wird und deutlich über dem des Vorjahrs (2021: 192 Mio. €) liegen wird;

die Umsatzerlöse in einer Spanne zwischen 170 Mio. € bis 190 Mio. € liegen werden (2021: 167,0 Mio. €; 2021 like-for-like*: rund 160 Mio. €);

das EBIT in einer Spanne zwischen 10,5 Mio. € und 13 Mio. € liegen wird. Das EBITDA wird vor allem wegen der Abschreibungen auf die immateriellen Vermögenswerte, die durch die 2021 getätigten Akquisitionen zugegangen sind (PPA-Abschreibungen) absolut stärker steigen als das EBIT. Weitere Details sind dem Halbjahresbericht 2022 zu entnehmen: https://www.snpgroup.com/de/investor-relations/finanzpublikationen *Als Pro-forma-Kennzahl unterscheiden sich die Like-for-like-Kennzahlen für das erste Halbjahr 2021 von den entsprechenden berichteten Kennzahlen durch das Hinzurechnen der Kennzahlen von Datavard und EXA im ersten Halbjahr 2021 (EXA vor ihrem Akquisitionsstichtag am 1. März 2021) und die Eliminierung der Kennzahlen der SNP Poland im ersten Halbjahr 2021. Über SNP SNP ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung komplexer digitaler Transformationsprozesse. Anders als klassische IT-Beratung im ERP-Umfeld setzt SNP auf einen automatisierten Ansatz mit Hilfe eigens entwickelter Software: Mit der Data Transformation Platform CrystalBridge(R) und dem SNP BLUEFIELDTM-Ansatz können IT-Landschaften deutlich schneller und sicherer umstrukturiert, modernisiert und Daten sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen migriert werden. Dies gewährt Kunden klare qualitative Vorteile bei gleichzeitig reduziertem Zeit- und Kostenaufwand. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.350 Mitarbeitende. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von rund 167 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). Weitere Informationen unter www.snpgroup.com Ansprechpartner SNP:

Marcel Wiskow

Director Investor Relations

Telefon +49 6221 6425-637

E-Mail: Marcel.Wiskow@snpgroup.com

