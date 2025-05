EQS-News: The Platform Group vor Formwechsel und Änderung der Führungsstruktur

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

The Platform Group vor Formwechsel und Änderung der Führungsstruktur



30.05.2025

The Platform Group vor Formwechsel und Änderung der Führungsstruktur Düsseldorf, 30. Mai 2025. Vorstand und Aufsichtsrat der The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, „TPG“), einem führenden Software-Unternehmen für Plattformlösungen, haben beschlossen, die Umwandlung der Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (SE & Co. KGaA) vorzubereiten. Der Formwechsel dient der Sicherung der langfristigen Ausrichtung des Unternehmens, der künftig stärkeren internationalen Ausrichtung, der Sicherstellung einer schnellen Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit und der dauerhaften Ausrichtung als Unternehmen mit stabiler Eigentümerstruktur.

Dr. Dominik Benner, Vorstandsvorsitzender der The Platform Group AG: „Mit der angestrebten Umwandlung in eine Rechtsform der SE & Co. KGaA sichern wir die langfristige Ausrichtung der TPG, schnelle Entscheidungsabläufe und stellen eine stabile Eigentümerstruktur auch in Zukunft sicher. Viele andere Unternehmen wie Fresenius, Ströer oder Bertelsmann haben diesen Schritt erfolgreich umgesetzt. Gleichzeitig werden wir uns künftig internationaler aufstellen, um das Wachstumspotential der TPG auch in anderen Ländern zu realisieren. Die Entwicklung der TPG zu einem internationalen Unternehmen mit signifikanter Umsatz- und Ertragskraft steht aus unserer Sicht erst am Beginn, das Unternehmen wird in wenigen Jahren deutlich größer und globaler aufgestellt sein. Die Benner Holding wird dabei als Mehrheits- und Ankeraktionär aktiv die TPG begleiten, gleichzeitig haben wir so die Option geschaffen, den Free Float künftig zu erhöhen. Vor dem Hintergrund, dass künftig auch größere Akquisitionen infrage kommen und Aktien dabei als Bestandteil eine wichtige Rolle spielen, ist dies ein wichtiger Schritt.“

Die Rechtsform der KGaA ermöglicht es TPG, die Vorteile einer einheitlichen Aktienstruktur zu verwirklichen, ohne dass der Einfluss der Hauptaktionärin, der Benner Holding GmbH, die derzeit rund 69,7% der stimmberechtigten Aktien an der The Platform Group AG hält, verloren geht. Komplementärin der KGaA soll eine Europäische Gesellschaft – The Platform Group SE – sein, an der die Benner Holding GmbH mehrheitlich beteiligt ist. Das Management der Komplementärin wird identisch mit dem Vorstand der The Platform Group SE sein und die Geschäftsführung der The Platform Group SE & Co. KGaA übernehmen.

Die Benner Holding GmbH hat die Gesellschaft informiert, dass sie den Vorschlag unterstützt und auch künftig eine Mehrheit an der Gesellschaft auf Dauer halten wird. The Platform Group hat mit der Benner Holding eine verlässliche, am langfristigen Unternehmensinteresse orientierte Aktionärin, die zur Stabilisierung ihres Aktionärskreises beiträgt und gleichzeitig die Grundlage bildete, um das aus dem Jahr 1882 entstandene Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Der vorgeschlagene Formwechsel lässt die rechtliche und wirtschaftliche Identität der Gesellschaft unberührt. Das Grundkapital der Gesellschaft bleibt ebenso unverändert wie die Zahl der ausgegebenen Stückaktien. Die Aktionäre werden dieselbe Anzahl an nennwertlosen Stückaktien an der KGaA halten wie vor dem Formwechsel. Die Aktien der künftigen The Platform Group SE & Co. KGaA werden wie bisher zum Börsenhandel einbezogen sein und sollen in Namensaktien umgewandelt werden. Eine ausführliche Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen des Rechtsformwechsels sowie der künftigen Beteiligung der Aktionäre enthält der vom Vorstand erstellte Umwandlungsbericht, der den Aktionären mit Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung zugänglich gemacht wird. Der Formwechsel der The Platform Group AG in eine KGaA hat weder die Auflösung der Gesellschaft noch die Gründung einer neuen juristischen Person zur Folge. Die rechtliche und wirtschaftliche Identität der Gesellschaft bleiben erhalten. Ferner entstehen The Platform Group durch die Umwandlung keine nachteiligen steuerlichen Konsequenzen. Bei der im August stattfindenden Hauptversammlung ist beabsichtigt, über den Formwechsel abstimmen zu lassen.

Um die geplante Änderung der Rechtsform auch in der Organisation zu verankern und an der künftigen Strategie stärker auszurichten, wurde eine Veränderung der Führungsstruktur der TPG beschlossen.

„Unser Ziel ist es, die TPG noch internationaler auszurichten, AI viel stärker im Unternehmen zu verankern und dabei langfristig ein neues Level der Profitabilität und Umsatz zu erreichen. Unsere derzeitige Führungsstruktur erscheint uns hierfür nicht passend zu sein, so dass wir künftig die Verantwortungsbereiche auf drei Leitungsebenen verteilen und mehr Personen in die Führung einbinden“, so Stefan Schütze, Aufsichtsratsvorsitzender der The Platform Group AG.

Hierzu zählt der Vorstand, der künftig mit Dr. Dominik Benner als CEO vertreten ist. Unter dem Vorstand wird eine Ebene von C-Level-Führungskräften definiert. Dieser Ebene wird der COO (Operations), CHO (Human Resources), CPO (Platforms) sowie CFO (Financial) angehören, ebenso wird die Stelle eines Chief of Internationalization Strategy (CIS) geschaffen sowie eines Chief of Investor Relations (CIR). Um die Themenbereiche rund um Artificial Intelligence (AI) im Unternehmen zu verankern, wird eine neue Stelle als Chief of AI (CAI) bis Ende 2025 besetzt. Aufgrund der intensiven Beteiligungsaktivitäten wird die Stelle eines Chief of Portfolio Management (CPM) etabliert. Aufgrund der umfangreichen Luxusaktivitäten wird die Stelle eines Chief of Luxury Category (CLC) etabliert. Marcus Vitt scheidet als Vorstand der The Platform Group AG per Ende Mai 2025 einvernehmlich aus und wird künftig als Berater der TPG aktiv sein. Die Funktion als CFO wird ab Juni 2025 Herr Björn Minnier übernehmen.

Neben der Änderung der Führungsstruktur wurde beschlossen, künftig die Internationalisierung durch einzelne Ländergesellschaften mit eigenem Personal zu forcieren. Entsprechende Gründungen und Rekrutierungen erfolgen bis Ende 2025. Ziel ist es, die bestehenden Plattformlösungen und Geschäftsmodelle der TPG in einzelnen, selektierten Auslandsmärkten erfolgreich zu positionieren. Schwerpunkte bilden dabei die Märkte Südeuropa, USA sowie China und Indien.

Um der gewachsenen Struktur und künftigen Größe der TPG Rechnung zu tragen, wird beabsichtigt, auf der Hauptversammlung im August 2025 einen neuen Wirtschaftsprüfer zu wählen.



The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 18 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.



Kontakt:

Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

