TRADE DESK - Kursexplosion nach Zahlen

Trade Desk gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt. Die Aktie schießt im außerbörslichen Handel massiv nach oben und wird nach einem gestrigen Schlusskurs bei 54,50 USD am Morgen bei 62,73 USD getaxt. Berauschend klingen die Zahlen allerdings nicht. Denn der Konzern hat beim Gewinn je Aktie „nur“ die Erwartungen von 0,20 USD getroffen. Der Umsatz lag bei 377 Mio. USD und damit 12,13 Mio. über den Erwartungen.

Die Aktie markierte am 17. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 114,09 USD. Anschließend fiel sie massiv ab. Erst auf der Unterstützungszone um das log. 50 % Retracement der Rally ab März 2020 bei 39,39 USD fing sich der Wert wieder. Dort setzte ein volatiler Bodenbildungsversuch ein. In den letzten beiden Tagen drückte der Aktienkurs gegen die wichtige Widerstandszone um 54,40-55,86 USD. Ein Ausbruch gelang nur kurzzeitig am Montag. Mit dem Kurssprung, der sich vorbörslich andeutet, würde die Aktie diese Zone deutlich durchbrechen. Sie würde auch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei 59,66 USD springen.

Rallystart möglich

Etabliert sich die Aktie von Trade Desk auf dem vorbörslichen Niveau, dann kann es mittelfristig zu einer Rally kommen. Ein mögliches Ziel läge bei 80,00 USD. Im Optimalfall könnte damit sogar eine Rally an das Allzeithoch ausgelöst werden. Kurzfristige Rücksetzer könnten dann im Bereich um 59,66-59,00 USD oder 55,86-54,40 USD enden.

Sollte die Aktie den Ausbruch nicht schaffen und weiterhin unter 54,40 USD notieren, dann bestünde die Möglichkeit zu einer Abwärtsbewegung in Richtung 39,39 USD.

Fazit: Die positive Reaktion auf die gestrigen Zahlen deutet auf den Abschluss einer Bodenbildung hin.

