Trading-Chance Vestas: Das ist doch mal ein richtig bullisches Chartbild!

Werbung

Der große dänische Windenergie-Spezialist Vestas meldete heute Quartalszahlen, die sich äußerst unerfreulich lasen. Trotzdem legte die Aktie zu. So etwas ist immer ein Grund, sich eine Aktie genauer anzusehen. Und wenn dann noch ein derartig beeindruckendes Chartbild hinzukommt, sowieso. Eine Trading-Chance Long.

Auch die dänische Vestas, weltweit größter Hersteller von Windkraftanlagen, trifft die Kombination aus Kostendruck und Materialknappheit erheblich. Der Umsatz fiel entsprechend der heute Früh vorgelegten Bilanz des zweiten Quartals um sieben Prozent, das EBIT (Gewinn vor Steuern und Zinsen) war mit einem Verlust von 182 Millionen Euro negativ. Daraus errechnet sich eine EBIT-Marge von -5,5 Prozent, d.h. Vestas legt derzeit drauf. Finstere Zahlen, so dass man sich nicht hätte wundern mögen, wenn die Aktie wie ein Stein fallen würde. Doch sie legt zu, und das auch noch deutlich. Wieso?

Vestas hält die 2022er-Prognose aufrecht

Erstens, weil die Anleger wohl Schlimmeres erwartet hatten, denn dass einerseits zwar ein steigender Bedarf an erneuerbaren Energien besteht, andererseits aber das Umfeld derzeit immens problematisch ist, wussten die Akteure ja … und hatten die Aktie deswegen auch nach der ersten Rallye als Reaktion auf den Beginn des Ukraine-Konflikts kräftig verkauft. Zweitens, weil Vestas trotz der derzeitigen Probleme an seiner bisherigen Jahresprognose festhält. Die zwar auch nur eine EBIT-Margen zwischen 0 und -5 Prozent sieht. Aber immerhin. Und den Tradern ist klar:

Wenn dieser Gegenwind auf der Kosten- und Logistik-Seite endet, wird Vestas durchstarten … und im Vergleich zu den Gewinnen früherer Jahre wäre die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau allemal nicht teuer bewertet. Aber solche Reaktionen können kurzlebig sein, wenn sich die Hoffnung, dass sich die Lage auf der Kostenseite bessert, nicht in einigermaßen absehbarer Zeit auch erfüllt. Das alleine wäre also kein Argument für einen Long-Trade. In Kombination mit diesem ungewöhnlich bullischen Chartbild aber schon:

Doppeltief, umgekehrte SKS, aufgekaufter Pullback: Da ist alles geboten

Die Vestas-Aktie hat seit Ende Mai eine perfekte Bodenbildung etabliert, diese Ende Juli abgeschlossen und mit den aktuellen Käufen als Reaktion auf eine eigentlich schwache Bilanz bestätigt. Dabei dominiert zwar ein größeres Doppeltief das Chartbild. Aber wer genauer hinsieht, erkennt:

Quelle: marketmaker pp4

Das zweite Tief ist für sich genommen eine kleine, umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS-Formation), d.h. wir sehen hier eine Trendwendeformation als Teil einer größeren Trendwendeformation. Das alleine ist schon immens positiv. Aber dass Vestas dann Ende Juli über die Nackenlinien beider Formationen stieg, in den Tagen vor der Bilanz dann zurücksetzte, genau innerhalb dieser da ja bereits als Unterstützung fungierenden Nackenlinien-Zone aufgefangen wurde und diesen Bereich heute wieder mit Schwung nach oben verlässt, zeigt: Die Käufer sind auf dem Posten!

Vestas ist hoch volatil: Ein Hebel von 2,2 ist hier absolut in Ordnung

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 15,182 Euro, daraus errechnet sich derzeit ein Hebel von 2,22. Den Stop Loss würden wir bei 23,60 Euro in der Aktie ansiedeln, knapp unter den Nackenlinien der beiden Aufwärtswende-Formationen. Dieser Kurs entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 8,40 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Vestas lautet HG38C3.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 30,03 Euro, 32,00 Euro

Unterstützungen: 24,03 Euro, 21,00 Euro, 19,84 Euro, 19,08 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die Vestas-Aktie

Basiswert Vestas WKN HG38C3 ISIN DE000HG38C33 Basispreis 15,182 Euro K.O.-Schwelle 15,182 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,22 Stop Loss Zertifikat 8,40 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.