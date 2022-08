Chartanalyse Dax: Bullenfalle zum Wochenschluss?

Der Index klettert am Freitagvormittag recht überraschend auf neue Wochenhochs.

Widerstand: 13.850+13.900

Unterstützung: 13.650+13.500

Rückblick:

Trotz der Schwäche der US-Indizes nach der zunächst positiven Eröffnung am gestrigen Nachmittag zeigen sich die Dax-Bullen unbeeindruckt - der Index notiert am Morgen sehr fest und kletterte im Handelsverlauf auf ein neues Wochenhoch nördlich der 13.800er Marke.

Ausblick:

Die in der gestrigen Analyse angesprochene wichtige Unterstützung in Form der Flaggenoberkante hat gehalten und war die Startrampe für den heutigen Rallyschub auf neue Wochenhochs. Dies kann sich aber am Nachmittag schnell wieder relativieren, da die gestrige Tagesperformance an der Wall Street tendenziell negativ zu interpretieren war. Entsprechend könnte sich der Ausbruch auf neue Wochenhochs in den kommenden Stunden als Bullenfalle entpuppen. Ein Neu-Einstieg auf der Longseite ist hier auf aktuellem Niveau unter Chance-Risiko-Aspekten nicht mehr attraktiv. Prozyklische Verkaufssignale entstehen jedoch erst südlich von 13.650 Punkten. Entsprechend bleibt die Seitenlinie aktuell weiterhin keine verkehrte Option so kurz vor dem Wochenende.