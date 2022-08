Energiekonzern EnBW hadert mit Gaspreisexplosion

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern EnBW kämpft wegen der Gas-Lieferkürzungen Russlands mit stark gestiegenen Beschaffungskosten und wird anders als der Konkurrent RWE auf die geplante Gas-Umlage zurückgreifen.

"Die Situation ist nicht vergleichbar", sagte Finanzchef Thomas Kusterer am Freitag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. RWE habe erklärt, wenig von den russischen Gaskürzungen betroffen zu sein. EnBW mit der Gas-Handelstochter VNG habe hingegen im Halbjahr wegen der Gassituation bereits Einbußen in Höhe von knapp 550 Millionen Euro gehabt. Hohe Beschaffungskosten trugen mit dazu bei, dass die Karlsruher im ersten Halbjahr einen Rückgang des operativen Gewinns (Adjusted Ebitda) um 3,7 Prozent auf 1,42 Milliarden Euro verbuchten.

Charts zu den Werten im Artikel EnBW

RWE

Die Bundesregierung will mit der Umlage Gas-Importeure, Stadtwerke und andere Versorger entlasten, die wegen der Lieferkürzungen Russlands für das Ersatz-Gas hohe Summen aufbringen müssen. Die Kosten sollen auf alle Haushalts- und Industriekunden umgelegt werden. Die Höhe der Abgabe soll am Montag veröffentlicht werden. RWE hatte vor dem Hintergrund sprudelnder Gewinne am Donnerstag angekündigt, die Mehrkosten selbst zu tragen.

Werbung

ENBW - HABEN FÜR AKW KEINE NEUEN BRENNSTÄBE BESTELLT

Die Verwerfungen auf den Strom- und Gasmärkten haben auch die Forderung nach einer Verlängerung des Atomausstiegs befeuert. Bislang sollen Ende des Jahres die drei in Deutschland verbliebenen Meiler, darunter der EnBW-Reaktor Neckarwestheim 2, Ende Dezember abgeschaltet werden. EnBW hält die Möglichkeiten für einen Weiterbetrieb technisch für begrenzt. "Wir gehen davon aus, dass unser Kernkraftwerk Neckarwestheim 2 Ende des Jahres abgeschaltet wird. Darauf bereiten wir uns entsprechend vor", sagte Kusterer. Zunächst müsse aber das Ergebnis des Stresstests zur Versorgungssicherheit abgewartet werden. Mit den jetzigen Brennstäben sei ein Weiterbetrieb über 2022 hinaus nur für wenige Wochen möglich. Der Konzern bereite sich seit 2011 auf die Schließung seiner Meiler vor. Deshalb seien auch die Brennelemente relativ weit abgebrannt.

(Bericht von Tom Käckenhoff; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)