IRW-News: Griffin Mining Limited: Griffin Mining Limited: Ungeprüfte Zwischenergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022

IRW-PRESS: Griffin Mining Limited: Griffin Mining Limited: Ungeprüfte Zwischenergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022

16. August 2022. Griffin Mining Limited (Griffin oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/griffin-mining-ltd/) hat heute seine ungeprüften Ergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 veröffentlicht. Es sei darauf hingewiesen, dass der gesamte Betrieb der Zink-Gold-Mine Caijiaying im ersten Quartal 2022 aufgrund der obligatorischen Regierungsrichtlinie zur Aussetzung des Betriebs im Zusammenhang mit den Olympischen Winterspielen 2022, den anschließenden Winter-Paralympics und dem chinesischen Neujahrsfest vollständig eingestellt wurde.

Charts zu den Werten im Artikel GRIFFIN MINING

Wichtigste Punkte:

- Rekordzinkproduktion im zweiten Quartal und profitables zweites Quartal.

- Umsatz von 34,7 Mio. Dollar (ununterbrochener Betrieb über 6 Monate bis 30. Juni 2021: 54,1 Mio. Dollar).

- Bruttogewinn von 15,5 Mio. Dollar (ununterbrochener Betrieb über 6 Monate bis 30. Juni 2021: 25,7 Mio. Dollar).

- Gewinn vor Steuern in Höhe von 5,4 Mio. Dollar (ununterbrochener Betrieb über 6 Monate bis 30. Juni 2021: 15,5 Mio. Dollar).

- Gewinn nach Steuern in Höhe von 3,0 Mio. Dollar (ununterbrochener Betrieb über 6 Monate bis 30. Juni 2021: 10,3 Mio. Dollar).

- Unverwässerter Gewinn pro Aktie von 1,73 Cents (ununterbrochener Betrieb über 6 Monate bis 30. Juni 2021: 5,88 Cents).

Finanzen und Handel:

Die Ergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 wurden durch die von den chinesischen Behörden verhängte Aussetzung des Betriebs der Zink-Goldmine Caijiaying während und im Vorfeld der Olympischen Winterspiele und Paralympics in Chong Li und der chinesischen Neujahrsfeiertage beeinträchtigt. Vom 1. Januar 2022 bis zum 23. März 2022 wurden kein Strossenbau oder untertägige Erschließungsarbeiten durchgeführt und die Aufbereitung wurde erst am 25. März 2022 wieder aufgenommen.

Während im ersten Quartal 2022 nur wenig Erz abgebaut und aufbereitet wurde, konnte im zweiten Quartal bis zum 30. Juni 2022 der Betrieb erfolgreich wieder aufgenommen werden, wobei ein Rekordmaß an Erz abgebaut, gefördert und aufbereitet wurde, was zu einer Rekordproduktion von Zinkmetall in Konzentrat in einem Quartal seit Aufnahme des Betriebs in Caijiaying im Juni 2005 führte.

Der Abbau und die Aufbereitung haben jetzt das Äquivalent von über 1,3 Millionen Tonnen Erz pro Jahr erreicht, die alle aus der Zone III gewonnen wurden. Die Zone II wurde noch nicht in Betrieb genommen.

Die vierteljährliche Analyse der Geschäftsergebnisse unterstreicht die außergewöhnliche Leistung seit dem 25. März 2022:

3 Monate zum 30. 3 Monate zum 31. März 3 Monate zum 30.

Juni 2022 Juni

2022 2021

Abgebautes Erz Tonnen 338.790 17.975 277.112

Aufbereitetes Erz Tonnen 329.390 8.649 275.576

Produziertes Zink in Konzentrat Tonnen 13.189 268 11.645

Produziertes Gold in Konzentrat Unzen 3.504 1.474 4.080

Produziertes Silber in Konzentrat Unzen 79.246 168 81.098

Produziertes Bleiin Konzentrat Tonnen 345 7 327

Durchschnittlich erhaltener Zinkpreis pro Tonne $ 2.886 - 2.224

Durchschnittlich erhaltener Goldpreis pro Unze $ 1.788 - 1.684

Durchschnittlich erhaltener Silberpreis pro Unze$ 18,1 - 20,4

Durchschnittlich erhaltener Bleipreis pro Tonne $ 2.323 - 2.026

Zinkverkauf $000s 31.104 130 23.878

Blei- und Edelmetallverkauf $000s 5.479 256 7.766

Royalties $000s (2.198) (22) (1.784)

Gesamtumsatz $000s 34.385 364 29.860

Umsatzkosten $000s (15.457) (3.815) (15.412)

Bruttogewinn (Verlust) $000s 18.928 (3.451) 14.448

Verwaltungsausgaben $000s (6.040) (3.964) (5.037)

Betriebsgewinn / (Verlust) $000s 12.888 (7.415) 9.411

Zinsen und sonstige Erträge / (Kosten) $000s (118) (79) (4)

Gewinn (Verlust) vor Steuern $000s 12.770 (7.336) 9.407

Besteuerung $000s (2.398) (2) (3.082)

Gewinn (Verlust) nach Steuern $000s 10.372 (7.338) 6.325

Trotz der Betriebsunterbrechung im ersten Quartal 2022 lag die abgebaute Erztonnage im ersten Halbjahr 2022 nur um 22,9 % unter derjenigen des ersten Halbjahres 2021, und die aufbereitete Tonnage lagen im ersten Halbjahr 2022 um 29,0 % unter derjenigen des ersten Halbjahres 2021. Die Produktion von Zinkmetall in Konzentratform lag um 32,3 % unter der Produktion des ersten Halbjahres 2021, die Produktion von Gold in Konzentratform um 51,6 % unter der Produktion des ersten Halbjahres 2021 und die Produktion von Silber in Konzentratform um 44,3 % unter der Produktion des ersten Halbjahres 2021.

Mit 338.039 Tonnen (30. Juni 2021 475.785 Tonnen) aufbereiteten Erzes betrug die Metallkonzentratproduktion in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022:

- 3.457 Tonnen Zink (30. Juni 2021: 19.876 Tonnen);

- 353 Tonnen Blei (30. Juni 2021: 561 Tonnen);

- 80.717 Unzen Silber (ab 30. Juni 2021: 144.705 Unzen); und

- 3.672 Unzen Gold (30. Juni 2021: 7.584 Unzen).

Die Ergebnisse profitierten von einer deutlichen Verbesserung des Marktpreises für Zink, wobei der durchschnittliche Preis für Zinkmetall in Konzentrat um 31,9 % von 2.209 Dollar pro Tonne in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 auf 2.914 Dollar pro Tonne im ersten Halbjahr 2022 stieg. Die Zinkeinnahmen vor Royalties und Ressourcensteuern betrugen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022 31.234.000 Dollar (30. Juni 2021 - 42.102.000 Dollar). Die Einnahmen aus Blei und Edelmetallen beliefen sich auf 5.735.000 Dollar (30. Juni 2021 - 15.136.000 Dollar), wobei der durchschnittlich erzielte Goldpreis bei 1.788 Dollar pro Unze (30. Juni 2021 - 1.675 Dollar) und der Silberpreis bei 18,1 Dollar pro Unze (30. Juni 2021 - 20,4 $) lag. Metallkonzentrat mit einem potenziellen Verkaufswert von über 9 Mio. Dollar war am 30. Juni 2022 noch unverkauft.

Während der sechs Monate bis zum 30. Juni 2022:

- 10.719 Tonnen Zinkmetall in Konzentrat wurden verkauft (30. Juni 2021: 19.876 Unzen);

- 2.491 Unzen Gold in Konzentrat wurden verkauft (30. Juni 2021: 6.919 Unzen); und

- 44.627 Unzen Silber in Konzentrat wurden verkauft (30. Juni 2021: 129.990 Unzen).

Da der Betrieb im ersten Quartal 2022 eingestellt wurde, sanken die Umsatzkosten (Abbau, Transport und Aufbereitung) um 32,1 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2021. Die Umsatzkosten im zweiten Quartal 2022 entsprachen denen des zweiten Quartals 2021, obwohl mehr Erz abgebaut und transportiert wurde.

Die Verwaltungskosten wurden geringfügig gesenkt, da die Gebühren der chinesischen Joint-Venture-Partner von Griffin aufgrund der Gewinne von Hebei Hua Ao reduziert wurden. Ansonsten entstanden zusätzliche Kosten durch die Ernennung von drei neuen Directors und die damit verbundenen Honorare, die Ernennung von Clive Whiley zum Berater des Unternehmens und die damit verbundenen Beraterhonorare, die von den Directors an Keynes Capital und den Leiter der Finanzabteilung gezahlten Jahresprämien, die Erhöhung der Versicherungsprämien für die Haftpflicht der Directores und leitenden Angestellten sowie die Wiederaufnahme von Geschäftsreisen. Durch die Aussetzung des Betriebs im ersten Quartal hielten sich die Verwaltungskosten bei Hebei Hua Ao in Grenzen.

Der unverwässerte Gewinn pro Aktie betrug 1,73 Cent (30. Juni 2021: 5,88 Cent pro Aktie). Zum 30. Juni 2022 betrug das zurechenbare Nettovermögen je Aktie 149 Cent (30. Juni 2021: 141 Cent).

Aufgrund der Betriebsunterbrechung im ersten Quartal 2022 belief sich der betriebliche Cashflow in diesem Zeitraum auf 4.122.000 Dollar (der im Zeitraum bis zum 30. Juni 2021 generierte Cashflow betrug 16.818.000 Dollar). Die Unternehmensgruppe Griffin Mining bleibt frei von Bankkrediten.

Erklärung des Vorsitzenden (Chairman)

Chairman Mladen Ninkov kommentierte: Was für eine erstaunliche Leistung, wieder einmal, von den Mitarbeitern, Auftragnehmern und dem Erzkörper bei Caijiaying. Sie alle liefern weiterhin herausragende Ergebnisse, die noch beeindruckender sind, wenn man bedenkt, dass in Caijiaying während des gesamten ersten Quartals im Allgemeinen nicht gearbeitet wurde. Im zweiten Quartal wurden die Arbeiten mit einer Rekordmenge an abgebautem, transportiertem und aufbereitetem Erz wieder aufgenommen, was zu einer Rekordproduktion von Zinkmetall in Konzentrat in einem Quartal seit Aufnahme des Betriebs im Juni 2005 führte. Wenn zu dieser Leistung noch etwas hinzuzufügen wäre, so wurde das Äquivalent von über 1,3 Millionen Tonnen Erz auf Jahresbasis abgebaut und verarbeitet, und zwar ausschließlich in Zone III. Dies ist noch ohne jeglichen Beitrag von Zone II. Ich könnte nicht stolzer und zufriedener mit dem Griffin-Team sein, und es sieht außerordentlich gut für das Unternehmen in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 und bis ins Jahr 2023 aus.

Weitere Informationen

Griffin Mining Limited

Mladen Ninkov - Chairman---

Roger Goodwin - Finance Director

Telefon: +44(0)20 7629 7772

Panmure Gordon (UK) Limited---

John Prior

Alisa MacMaster

Telefon: +44 (0)20 7886 2500

-

Berenberg ------

Matthew Armitt

Jennifer Wyllie

Deltir Elezi

Telefon: +44(0)20 3207 7800

BlytheRay

Tim Blythe-----

Megan Ray

Telefon: +44(0)20 7138 3205

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

Telefon: +41(0)71 354 8501

Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014

Die Aktien der Griffin Mining Limited sind am Alternative Investment Market (AIM) der London Stock Exchange notiert (Symbol GFM).

Die Pressemitteilungen des Unternehmens sind auf der Website des Unternehmens verfügbar: www.griffinmining.com

Griffin Mining Limited

Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

(ausgedrückt in Tausend US-Dollar)

6 Monate zum 6 Monate bis Jahr bis

30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

ungeprüft ungeprüft geprüft

$000 $000 $000

Umsatzerlöse 34.749 54.072 121.648

Umsatzkosten (19.272) (28.401) (63.224)

Bruttogewinn 15.477 25.671 58.424

Verwaltungsausgaben (10.004) (10.209) (21.499)

Gewinn der betrieblichen Tätigkeit 5.473 15.462 36.925

Verluste aus der Veräußerung von Gerätschaften (77) (26) (293)

Wertminderung immaterieller Anlagevermögen 0 (2) (11)

Fremdwährungsgewinne / (-verluste) (121) (7) (51)

Finanzerträge 107 68 236

Finanzierungskosten (68) (152) (404)

Sonstige Erträge 120 63 124

Gewinn vor Steuern 5.434 15.406 36.526

Ertragssteueraufwand (2.400) (5.148) (11.150)

Gewinn nach Steuern 3.034 10.258 25.376

Unverwässertes Ergebnis je Aktie (Cents) 1,73 5,88 14,53

Verwässertes Ergebnis je Aktie (Cents) 1,62 5,43 13,47

Griffin Mining Limited

Verkürzte konsolidierte Konzern-Gesamtergebnisrechnung

(ausgedrückt in Tausend US-Dollar)

6 Monate zum 6 Monate bis Jahr bis

30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

ungeprüft ungeprüft geprüft

$000 $000 $000

Gewinn für den Finanzzeitraum 3.034 10.258 25.376

Sonstiges Gesamtergebnis

Differenzen bei Währungsumrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe (7.892) 2.514 3.336

Sonstiges Gesamtergebnis für den Zeitraum, nach Steuern (7.892) 2.514 3.336

(4.858) 12.772

Gesamtergebnis für den Zeitraum 28.712

Griffin Mining Limited

Verkürzte konsolidierte Konzern-Bilanz

(ausgedrückt in Tausend US-Dollar)

30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021

ungeprüft ungeprüft geprüft

$000 $000 $000

AKTIVA

Langfristige Vermögenswerte

Sachanlagevermögen 268.266 268.930 275.296

Immaterielle Vermögenswerte - Explorationbeteiligungen 399 349 387

268.665 269.279 275.683

Umlaufvermögen

Lagerbestände 9.198 6.257 4.516

Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte 3.960 4.175 2.174

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 24.993 25.143 38.159

38.151 35.575 44.849

Gesamtvermögen 306.816 304.854 320.532

EIGENKAPITAL UND SCHULDEN

Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital

Grundkapital 1.749 1.749 1.749

Kapitalrücklage 69.334 69.334 69.334

Beitrag zum Überschuss 3.690 3.690 3.690

Aktienbasierte Vergütungen 2.072 2.072 2.072

Eigene Aktien im Bestand (1.644) (1.589) (1.644)

Chinesische gesetzliche Re-Investitionsrücklage 3.105 2.858 2.896

Sonstige Rücklage aus dem Erwerb von Minderheitsbeteiligungen (29.346) (29.346) (29.346)

Devisenreserve 6.888 13.851 14.635

Gewinn- und Verlustrücklage 201.870 184.072 199.190

Summe des den Anteilseignern des Mutterunternehmens zurechenbaren 257.718 246.691 262.576

Eigenkapitals

Langfristige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten 13.112 13.622 10.352

Langfristige Rückstellungen 2.576 2.264 2.667

Latente Steuern 3.078 3.392 3.240

Finanzierungsleasing 705 - 794

19.471 19.278 17.053

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Werbung

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige 29.427 38.842 40.726

Verbindlichkeiten

Finanzierungsleasing 200 43 177

Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt 29.627 38.885 40.903

Summe Aktien und Verbindlichkeiten 306.816 304.854 320.532

Anzahl der ausgegebenen Aktien 174.892.894 174.892.894 174.892.894

Zurechenbarer Nettoinventarwert/Gesamtkapital je Aktie $1,47 $1,41 $1,50

Griffin Mining Limited

verkürzte konsolidierte Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

(ausgedrückt in Tausend US-Dollar)

AktienkapAktienpremiBeitragenAktienbasiAktien inChinesische Weitere DevisenresGewinn- Den

ital um der erte Eigenbest Re-Investiti Reserve erve und Anteilseigner

ÜberschusZahlungen and onsreserve bei Verlustren des

s Akquisition serve Mutterunterne

von hmens

Minderheits zuzurechnende

anteil r

Gesamtbetrag

$000 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $000

Zum 31. Dezember 1.728 68.470 3.690 2.072 (917) 2.830 (29.346) 11.365 173.814 233.706

2020

Erwerb von Aktien - - - - (672) (672)

für

Eigenbestand

Ausgabe von Aktien 21 864 - - - - - - - 885

bei

Optionsausübung

Transaktion mit 21 864 - - (672) - - - - 213

Eigentümern

Zurückbehaltener - - - - - - - - 10.258 10.258

Gewinn für die 6

Monate

Sonstiges Ergebnis:

Differenzen bei - - - - - 28 - 2.486 - 2.514

Währungsumrechnung

ausländischer

Geschäftsbetriebe

Gesamtergebnis für - - - - - 28 - 2.486 10.258 12.772

den

Zeitraum

Zum 30. Juni 2021 1.749 69.334 3.690 2.072 (1.589) 2.858 (29.346) 13.851 184.072 246.691

(ungeprüft)

Erwerb von Aktien - - - - (55) - - - - (55)

für

Eigenbestand

Transaktion mit - - - - (55) - - - (55)

Eigentümern

Zurückbehaltener - - - - - - - - 15.118 15.118

Gewinn für die 6

Monate

Sonstiges Ergebnis:

Differenzen bei - - - - 38 - 784 - 822

Währungsumrechnung -

ausländischer

Geschäftsbetriebe

Gesamtergebnis für - - - - - 38 - 784 15,118 15,940

den

Zeitraum

Zum 31. Dezember 1.749 69.334 3.690 2.072 (1.644) 2.896 (29.346) 14.635 199.190 262.576

2021

Regulatorischer - - - - - 354 - - (354) -

Transfer für

zukünftige

Investitionen

Transaktion mit - - - - - 354 - - (354) -

Eigentümern

Zurückbehaltener - - - - - - - - 3.034 3.034

Gewinn für die 6

Monate

Sonstiges Ergebnis:

Differenzen bei - - - - - (145) - (7.747) - (7.892)

Währungsumrechnung

ausländischer

Geschäftsbetriebe

Gesamtergebnis für - - - - - (145) - (7.747) 3.034 (4,858)

den

Zeitraum

Zum 30. Juni 2022 1.749 69.334 3.690 2.072 (1.644) 3.105 (29.346) 6.888 201.870 257.718

(ungeprüft)

Griffin Mining Limited

Verkürzte konsolidierte Konzern-Kapitalflussrechnung

(ausgedrückt in Tausend US-Dollar)

6 Monate bis 6 Monate bis Jahr bis

30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020

$000 $000 $000

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

Gewinn vor Steuern 5.434 15.406 36.526

Fremdwährungsverluste 121 7 51

Finanzerträge (107) (68) (236)

Finanzierungskosten 68 152 404

Abschreibungen und Wertminderungen 7.226 7.964 16.530

Wertminderung immaterieller Vermögenswerte 0 2 11

Verluste aus Veräußerung von Gerätschaften 77 26 293

(Zunahme) /Abnahme der Lagerbestände (4.683) (924) 817

(Zunahme) / Abnahme der Forderungen und sonstiger Umlaufvermögen (2.011) 2.936 4.936

(Abnahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen (7.351) (1.395) (2.871)

Verbindlichkeiten

Gezahlte Steuern (2.896) (7.288) (13.581)

Netto-Barmittel-(Abfluss) Zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit (4.122) 16.818 42.880

Cashflow aus Investitionstätigkeit

Erhaltene Zinszahlungen 107 68 236

Erlöse/(Ausgaben) aus Veräußerung von Gerätschaften 11 0 1

Zahlungen für den Erwerb von - Mineral-Beteiligungen (3.619) (7.471) (13.564)

Zahlungen für den Erwerb von - Anlagen und Gerätschaften (6.846) (1.215) (6.365)

Zahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten - (13) (26) (73)

Explorationsbeteiligungen

Netto-Barmittelabfluss (Zufluss) aus Investitionstätigkeit (10.360) (8.644) (19.765)

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Ausgabe von Stammaktien bei Optionsausübung 0 885 885

Erwerb von Aktien für Eigenbestand 0 (672) (309)

Gezahlte Zinsen 0 (101) (727)

Darlehensvorschüsse 0 0 15.500

Darlehensrückzahlungen 0 0 (15.500)

Tilgung von Finanzierungsleasingverträgen (90) (357) (462)

Netto-Barmittel(abfluss) aus Finanzierungstätigkeit (90) (245) (613)

Zunahme / (Abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (14.572) 7.929 22.502

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Zeitraums 38.159 16.435 16.435

Auswirkungen der Wechselkurse 1.406 779 (778)

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Zeitraums 24.993 25.143 38.159

Griffin Mining Limited

ANMERKUNGEN ZUM ZWISCHENABSCHLUSS

1. Dieser ungeprüfte verkürzte Konzernzwischenabschluss wurde in Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsmethoden erstellt, die im letzten Jahresabschluss für das Jahr zum 31. Dezember 2021 angewendet wurden.

2. Dieser Zwischenbericht wird auf der Website des Unternehmens www.griffinmining.com verfügbar sein. Gedruckte Exemplare sind im Londoner Büro des Unternehmens, 8th Floor, Royal Trust House, 54 Jermyn Street, London erhältlich. SW1Y 6LX.

3. Die oben aufgeführten zusammenfassenden Abschlüsse stellen keine gesetzlichen Abschlüsse im Sinne von Section 84 des Bermuda Companies Act 1981 oder Section 434 des UK Companies Act 2006 dar. Die konsolidierte Bilanz zum 31. Dezember 2021 und die konsolidierte Gewinn-und-Verlust-Rechnung, die konsolidierte Gesamtergebnisrechnung, die konsolidierte Eigenkapitalveränderungsrechnung und die konsolidierte Kapitalflussrechnung für das zu diesem Zeitpunkt abgeschlossene Jahr wurden dem gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss 2021 des Konzerns entnommen, zu denen das Prüfungsurteil der Abschlussprüfer uneingeschränkt ist, sollten in Verbindung mit den darin enthaltenen Begleitnotizen gelesen werden.

4. Der zusammenfassende Abschluss wurde auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt. Unter Berücksichtigung der jüngsten Ereignisse, einschließlich der Auswirkungen von Covid-19, der Barmittel des Konzerns, der Bankfazilitäten und der regelmäßig aktualisierten Prognosen, sind die Direktoren der Ansicht, dass der Konzern in der Lage sein wird, seine Verbindlichkeiten bei Fälligkeit zu erfüllen.

5. Die Berechnung des unverwässerten Ergebnisses je Aktie basiert auf dem auf die Stammaktionäre entfallenden Ergebnis dividiert durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der während des Zeitraums im Umlauf befindlichen Aktien. Die Berechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie basiert auf dem unverwässerten Ergebnis je Aktie bei der angenommenen Wandlung aller verwässernden Optionen und anderen verwässernden potenziellen Stammaktien.

6. Die Abstimmung des Gewinns und der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der Aktien, die in die Berechnungen einfließen, ist nachfolgend dargestellt:

6 Monate zum 6 Monate zum Jahr zum

30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

ungeprüfte ungeprüfte geprüfte

Gewinn gewichtete Betrag je Gewinn gewichtete Betrag je Gewinn gewichtete Betrag je Aktie

$000 Durch-schnittsza Aktie $000 Durch-schnittsza Aktie $000 Durch-schnittsz(Cents)

hl der (Cents) hl der (Cents) ahl der

Aktien Aktien Aktien

Unverwässert (Verlust) /

Gewinn je Aktie

(Verlust) Gewinn den 3.034 174.653.602 1,73 10.258 174.410.343 5,88 25.376 174.653.602 14,53

Stammaktionären

zurechenbar

Verwässernde Wirkung

der Wertpapiere

Optionen 12.950.882 (0,11) 14.374.897 (0,45) 13.730.107 (1,06)

Verwässerter Gewinn je Aktie 187.843.776 1,62 188.785.241 5,43 25.376 188.383.09 13,47

3.034 10.258

7. Zum 30. Juni 2021 gab es keine berichtigenden Ereignisse nach dem Bilanzstichtag.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67076

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67076&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=BMG319201049

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.