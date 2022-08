FRESENIUS MEDICAL CARE - Die Bären geben keine Ruhe

Fresenius Medical Care KGaA - WKN: 578580 - ISIN: DE0005785802 - Kurs: 35,910 € (XETRA)

Die Aktie des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care befindet sich in einer langfristigen Abwärtsbewegung. Diese startete nach dem Allzeithoch bei 93,84 im Februar 2018. Im April 2022 wurde diese Bewegung nach einem Erholungshoch bei 63,66 EUR stark beschleunigt. Am 01. August kam es zum bisherigen Tief bei 35,08 EUR.

Zuletzt erholte sich die Aktie etwas und näherte sich der Widerstandszone zwischen 38,83 EUR und 39,30 EUR an, erreichte diese aber nicht ganz. In den letzten beiden Tagen stand der Wert bereits wieder unter Druck. Der kurzfristige Aufwärtstrend ist bereits gebrochen.

Weitere Verkaufswelle steht an

Die Aktie von Fresenius Medical Care könnte in den nächsten Wochen und Monaten weiter unter Druck stehen. Neue Tiefs und Abgaben in Richtung 25,51-25,00 USD sind möglich. Damit sich das Chartbild etwas aufhellt, müsste die Aktie über 39,30 EUR ausbrechen. Dann wäre eine Erholung in Richtung 46,62-48,00 EUR möglich. Eine grundsätzliche Trendwende wäre ein solcher Anstieg aber nicht.

Fazit: Die Aktie von Fresenius Medical Care ist weiterhin in Bärenhand. Im Idealfall läuft bereits seit Mittwoch eine weitere Abwärtswelle.

