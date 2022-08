MODERNA - Nach Fehlausbruch unter Druck

Moderna Inc. - WKN: A2N9D9 - ISIN: US60770K1079 - Kurs: 150,000 $ (Nasdaq)

Die Moderna-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 497,17 USD aus dem August 2021 in einer starken Abwärtsbewegung und fiel dabei auf den Aufwärtstrend seit dem Allzeittief aus dem August 2019 zurück. Dieser Trend hielt Mitte Juni 2022.

Von dort aus startete eine starke Erholung. Die Aktie kletterte von 115,61 USD auf 197,44 USD. Damit brach der Wert über die wichtige Widerstandszone zwischen 178,50 USD und 186,26 USD aus. Dieser Ausbruch löste allerdings keine weitere Kaufwelle aus. Er wurde zügig wieder abverkauft und somit zu einem Fehlausbruch. In den letzten Handelstagen durchbrach die Aktie des Impfstoffherstellers weitere wichtige Marken, unter anderem den EMA 50 bei aktuell 161,55 USD.

Kurzfristig weiter abwärts

Der Rückfall unter dem EMA 50 stellt für die Moderna-Aktie ein kurzfristiges Verkaufssignal dar. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen in Richtung des langfristigen Aufwärtstrends bei aktuell 136,32 USD oder sogar an die Unterstützungszone zwischen 102,66 und 95,21 USD abfallen.

Steigt die Aktie wieder über den EMA 50 an, könnte es zu einer kleinen Rally bis an das letzte Hoch bei 197,44 USD kommen. Ob damit im zweiten Versuch ein stabiler Ausbruch über die beschriebene Widerstandszone verbunden wäre, bliebe aber noch abzuwarten.

Fazit: Die Bullen haben es schwer in der Moderna-Aktie. Nicht einmal ein Ausbruch über eine wichtige Widerstandszone hat geholfen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)