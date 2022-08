Netflix ist der lebende Beweis für Wandel als Erfolgsmodell

Netflix (WKN: 552484) ist ein Erfolgsmodell. Zwar gibt es einige Baustellen und Wettbewerber, die dem US-Konzern das Leben schwermachen. Insbesondere Walt Disney, das jetzt als Gesamtkonzern temporär aufgeholt hat. Trotzdem bleibt es der große Erfolg des Konzerns, Streaming gesellschaftsfähig gemacht zu haben.

Wandel steckt in der DNA des Streaming-Konzerns. Das beweist bereits die Historie. Schauen für heute in die Vergangenheit von Netflix und wie sich das Management unentwegt neu erfunden und den eigenen Markt neu gedacht hat.

Netflix: Wandel als Erfolgsmodell

Ursprünglich begann Netflix bereits mit einer spannenden Vision. Anstatt den DVD- und Videoverleih primär an einzelne Regionen und Läden zu koppeln, versuchte das Management, andere Wege zu gehen. Es sollte ein großes, globales Netzwerk als DVD-Verleiher entstehen. Zugegebenermaßen mit Höhen und Tiefen, aber schon damals dachte der heutige CEO Reed Hastings in sehr großen Dimensionen.

Wandel hat es bereits in früheren Jahren gegeben. Das Management von Netflix erkannte schnell, dass ein DVD-Versand-Verleih zwar eine gewisse Relevanz besitzt. Aber dass das Salz in der Suppe etwas anderes ist: wiederkehrende Umsätze durch Abo-Modelle. Nach der Unternehmensgründung 1997, der Benennung in den heutigen Namen (unter netflix.com) und ersten Geldversuchen begann man im Jahre 1999 bereits mit einem Abo-Modell. Wiederkehrende Umsätze waren die Folge. Mit einem DVD-Verleih, wohlgemerkt. Wobei Abonnenten zunächst kaum Fristen und andere Benefits bekamen.

Aber das Management von Netflix dachte weiter. Vermutlich auch, weil das Versenden von DVDs sehr kostspielig gewesen ist. Anstatt daher auf Hardware und noch härtere Logistik zu setzen, begann das Management auf Video-on-Demand umzusatteln. Das heutige Streaming war geboren. Von einem Geschäftsmodell, das lediglich regionalen Videotheken Konkurrenz machen sollte stieg der US-Konzern zu einer der führenden Streaming-Plattform auf. Und hat nebenbei die Videotheken so mächtig aufgerollt, dass sie inzwischen weitgehend von der Bildfläche verschwunden sind.

Was für ein Lauf

Höhen und Tiefen gehörten zum Erfolgsrezept von Netflix dazu. Wandel bringt Veränderung, es kann positive und negative Seiten geben. Aber das Management hat eines verstanden: Sie neu zu erfinden und auf innovative Art und Weise die Kunden mit wiederkehrenden Umsätzen zu erreichen ist ein Erfolgsmodell.

Ob in der DNA des Streaming-Konzerns noch ein Wandel steckt, das ist eine andere Frage. Wettbewerber holen in dem Markt jedenfalls auf, Content ist ein immer entscheidenderes Kriterium. Aber ich wäre nicht verblüfft, wenn das Top-Management in den kommenden Jahren bereit ist, immer mal wieder neue Wege auszuprobieren. So wie eben in der Vergangenheit. Obwohl nicht jeder Griff ein Erfolg gewesen ist, hatten die Verantwortlichen in Summe einen guten Riecher.

