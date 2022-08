Walmart-Aktie schlägt die Erwartungen! Was, wenn du 1982 5.000 US-Dollar investiert hättest?

Walmart (WKN: 860853) hat zuletzt über seine Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal 2023 berichtet. Sie fielen wie so oft in der Unternehmenshistorie besser als erwartet aus. So ist der Umsatz um 8,4 % auf 152,86 Mrd. US-Dollar gestiegen. Die Erwartungen lagen hingegen bei 151,1 Mrd. US-Dollar.

Und auch der Gewinn verbesserte sich um 17,9 % auf 5.147 Mio. US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,77 US-Dollar und lag damit über den Erwartungen von 1,63 US-Dollar. Die Aktien reagierten mit einem weiteren Kursanstieg.

Walmart muss höhere Kosten bewältigen

Wochen zuvor hatte der Handelskonzern aufgrund gestiegener Kosten noch vor einem schlechteren Ergebnis gewarnt. Im gesamten Geschäftsjahr 2023 rechnet er nun mit einem Umsatzwachstum um 4,5 % und einem Rückgang des Gewinns je Aktie um 9 bis 11 %.

Walmart muss derzeit Lieferketten-Schwierigkeiten und höhere Transportkosten bewältigen. Zudem greifen selbst wohlhabende Kunden mittlerweile zu günstigeren Produkten, wodurch die Gewinnmarge sinkt. Doch in Summe profitiert Walmart in Zeiten hoher Inflation von mehr Kunden, weil sie wissen, dass sie nur dort die günstigsten Preise erhalten und so Geld sparen.

Mittlerweile nehmen die Lieferketten-Schwierigkeiten ab und auch die Energiepreise sinken in den USA. Kunden kaufen somit wieder mehr bei Walmart ein, weshalb sich im zweiten Geschäftsquartal 2023 auch das Lagerbestandswachstum von 32 % im Vorquartal auf 25 % abschwächte.

Wachstumsbereiche sind das Werbegeschäft und der E-Commerce. Sie legten um fast 30 % beziehungsweise 12 % zu.

Aus 5.000 US-Dollar wurden …

Walmart ist eher ein defensiver Wert, der in den vergangenen zwölf Monaten trotz aller Krisen um mehr als 7 % zulegte, während der breite Markt nachgab (17.08.2022). Auch langfristig hat die Aktie deutlich outperformt.

Sie kam 1970 an die Börse und 1972 an die NYSE. Zu Beginn lag sie zurückgerechnet bei etwa 0,0401 US-Dollar. Etwa zehn Jahre später, am 12.04.1982, stand sie bereits bei 0,2342 US-Dollar. Anleger hätten sich also Zeit lassen können.

Doch spätestens 1982 war erkennbar, dass es sich um einen starken Wachstumswert mit Wettbewerbsvorteilen handelt.

Wer 1982 5.000 US-Dollar investierte, konnte sich nur zehn Jahre später schon über einen Gewinn von 3.500 % freuen. Aus den ursprünglich 5.000 US-Dollar wurden so 180.015 US-Dollar.

2002 stand die Walmart-Aktie bereits bei 40,76 US-Dollar. Anleger hatten ihren Einsatz mittlerweile um das 174-Fache auf 870.196 US-Dollar gesteigert.

Heute (17.08.2022) notierten die Papiere bei 139,52 US-Dollar. Die Aktien sind also auch in den vergangenen zwanzig Jahren noch einmal kräftig gestiegen. Wer 40 Jahre dabeiblieb, besitzt heute 2.978.650 US-Dollar.

