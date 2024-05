Goldpreis setzt Rallye fort – Das ist für Anleger diese Woche wichtig

Die Rallye am Goldmarkt hat sich zu Wochenbeginn zunächst weiter fortgesetzt. Neben der Hoffnung auf eine in Zukunft behutsame US-Geldpolitik dürfte auch die Erholung des gebeutelten Immobiliensektors in China stützend wirken.

In den kommenden Tagen blicken Anleger neben einigen Reden durch Fed-Vertreter auf die jüngsten Sitzungsprotokolle der US-Notenbank Federal Reserve (Fed).

Laut IG-Indikation kostet eine Feinunze (Kassa) am Montagnachmittag rund 2.425 Dollar und damit auf Tagessicht rund 0,42 Prozent mehr.

Aussicht auf sinkende Kapitalmarktzinsen nährt Hausse – Fed-Vertreter abermals im Fokus

Die Aussicht auf sinkende Kapitalmarktzinsen in den Vereinigten Staaten dürfte weiterhin tonangebend sein. In den kommenden vier Tagen kommen immer wieder Fed-Mitglieder zu Wort, welche geldpolitische Signale senden könnten. So dürften beispielsweise neben Barkin und Waller (15:00 Uhr), Williams (15:05 Uhr), Bostic (15:10 Uhr) und Barr (17:45 Uhr) die Aufmerksamkeit am Dienstag auf sich ziehen.

