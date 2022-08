Warren Buffett ist mit Berkshire Hathaway wieder in seinem Urzustand: Beim Kaum-etwas-Tun

The Motley Fool · 21.08.2022, 09:16 Uhr

Warren Buffett lenkt Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) und es hat in den vergangenen Jahren wirklich so manche Episoden gegeben. Zunächst einmal ist es der Ausbau der Beteiligung an Apple gewesen, die im vergangenen Jahrzehnt dem Konglomerat einen neuen Anstrich gegeben hat.

Zuletzt begann mit der Pandemie eine Phase, die wir als starke Aktienrückkauf-Periode einordnen können. Aber auch die ist zu Ende. Es folgte ein kurzes Intermezzo, bei dem der Starinvestor günstigere Bewertungen für Zukäufe nutzte. Insbesondere im Öl-Segment baute das Orakel von Omaha sein Engagement aus.

Aber jetzt scheinen Warren Buffett und Berkshire Hathaway wieder in ihrem Urzustand zu sein: beim Kaum-etwas-Tun. Lass uns das einmal etwas näher skizzieren.

Warren Buffett & Berkshire Hathaway: Am meisten Kaum-etwas-Tun

Genauer gesagt sind Warren Buffett und Berkshire Hathaway nicht gerade für ihren Handlungsdrang bekannt. Im zweiten Quartal erkennen wir das relativ deutlich. 6,2 Mrd. US-Dollar flossen dabei in neue Aktien. Wohingegen weitere 2,3 Mrd. US-Dollar wieder aus bestehenden Positionen abgezogen worden sind. Netto investierte der Starinvestor damit 3,9 Mrd. US-Dollar.

Das bezeichne ich als den Zustand, in dem sich das Orakel von Omaha in einem Kaum-etwas-Tun befindet. Irgendwelche Veränderungen gibt es immer, kleinere Anpassungen oder Teilverkäufe. Ein wenig Aufstocken, wie zuletzt sogar bei Apple. Aber der springende Punkt ist: Es ist nicht wesentlich.

Warren Buffett verändert bei Berkshire Hathaway eher selten das Portfolio. Es gibt nicht zu jeder Zeit starke Bewegungen oder neue, größere Positionen. Das ist eben auch jetzt ein weiteres Mal der Fall. Eher kleinere Anpassungen sind vorhanden, die jedoch kaum Gewicht bei diesem Konglomerat besitzen. Schließlich steckt ca. eine Viertelbillion US-Dollar in börsennotierten Wertpapieren.

Kommt Zeit, kommt Rendite

Eine weitere wichtige Erkenntnis ist jedoch, dass Warren Buffett bei Berkshire Hathaway in diesem Jahr gleichzeitig auch eine aktive Phase besaß. Der Starinvestor hat zugekauft, unter anderem bei seinen Öl-Aktien. Mit diesen Positionen und dem bestehenden Kernportfolio kann Rendite langfristig orientiert möglich sein.

Aber dazu braucht es eben kein weiteres Zutun, nur Zeit. Eine Menge könnte dafürsprechen, dass der Zustand des Kaum-etwas-Tuns jetzt auch wieder etwas länger anhält. Wie gesagt: Der Erfolg des Starinvestors ist nicht davon abhängig, möglichst viel zu tun. Buy-and-Hold ist der Ansatz, dem er langfristig orientiert folgt. Mit einer klaren Ausrichtung auf das Halten exzellenter Unternehmensbeteiligungen.

Der Artikel Warren Buffett ist mit Berkshire Hathaway wieder in seinem Urzustand: Beim Kaum-etwas-Tun ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple und Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Short March 2023 $130 Call auf Apple und Long March 2023 $120 Call auf Apple, Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2023 $265 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022