FASTENAL - Aktie vor Korrekturende oder neuer Verkaufswelle?

Fastenal Co. - WKN: 887891 - ISIN: US3119001044 - Kurs: 55,210 $ (Nasdaq)

Die Fastenal-Aktie befindet sich seit Jahrzehnten in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung führte die Aktie im Dezember 2021 auf ihr aktuelles Allzeithoch bei 64,75 USD.

Seit diesem Hoch korrigiert die Aktie des Distributors von Industrie- und Baumaterialien. Dabei fiel sie im Tief auf das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung seit März 2020 bei 46,17 USD und damit beinahe auf den EMA 200 (Wochenbasis) zurück. Diese Korrektur läuft in einem bullischen Keil ab.

In den letzten Wochen zog der Wert innerhalb des Keils stark an. In der letzten Woche kam es zu einem Anstieg über die Keiloberkante, die aber wieder abverkauft wurde. Diese Trendlinie verläuft in dieser Woche bei 55,40 USD.

Zunächst noch einmal abwärts?

Die Fastenal-Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen unter Druck geraten. Sie könnte noch einmal in Richtung 46,17 USD zurücksetzen. Eine Bestätigung dieses Szenarios ergäbe sich mit einem Rückfall unter 53,00 USD. Dort liegt die Unterkante eines noch offenen Gaps.

Sollte der Wert allerdings über das Hoch aus der letzten Woche bei 56,65 USD ansteigen, dann käme es zu einem Ausbruch aus dem Keil. Im ersten Schritt wäre dann eine Rally an das Allzeithoch möglich. Später könnte er sogar in Richtung 72,50 USD ansteigen.

Fazit: Die Fastenal-Aktie könnte an dieser Stelle wieder nach unten abdrehen und für einige Wochen deutlich unter Druck geraten. Das würde aber nichts am langfristig bullischen Chartbild ändern.

Zusätzlich lesenswert:

RWE - Scheitert die Rally der Aktie jetzt, droht ein großes Doppeltop

CONTINENTAL - Endlich klare Signale!

BECHTLE - Eine schöne Konsolidierung

Fastenal Co.

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)