FRESENIUS SE - Neuer CEO, Aktie mit Kursprung

Fresenius SE & Co. KGaA - WKN: 578560 - ISIN: DE0005785604 - Kurs: 26,100 € (XETRA)

Die Aktie von Fresenius SE zieht heute Morgen gegen einen fallenden Markt stark an und liegt wenige Minuten nach Handelsbeginn mit über 6 % im Plus. Auslöser für diesen Anstieg ist eine Meldung, wonach Michael Sen am 01. Oktober den Vorstandsvorsitz übernehmen wird.

Die Aktie befindet sich seit Jahren in einer Abwärtsbewegung. Ausgangspunkt dieser Bewegung ist das Allzeithoch bei 80,07 USD aus dem Juni 2017. Im März 2020 fiel die Aktie auf ein Tief bei 24,25 EUR zurück. Danach kam es zwar zu einer Erholung auf 46,51 EUR. Aber diese wurde komplett wieder abverkauft. Anfang August notierte der Wert sogar kurzzeitig unter dem Tief aus dem Februar 2020. Dieser Rückfall wurde aber wieder aufgefangen. Mit dem heutigen Sprung nähert sich die Aktie dem Widerstand bei 26,69 EUR an.

Kurssprung macht Hoffnung, aber …

Der heutige Kurssprung könnte Ausgangsbasis einer etwas größeren Erholung sein. Dafür müsste die Aktie von Fresenius SE aber auch noch den Widerstand bei 26,69 EUR überwinden. Erst dieser Ausbruch wäre ein Kaufsignal mit einem Ziel bei ca. 32,63 EUR. Die Aktie des Gesundheitskonzerns könnte also in den Bereich des Abwärtstrends seit August 2021 und des EMA 50 (Wochenbasis) ansteigen.

Sollte der Wert allerdings unter 24,25 EUR abfallen, dann würde eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung 20,01 EUR und damit an das log. 38,2 % Retracement der Rally vom Allzeittief zum Allzeithoch drohen.

Fazit: Der heutige Kurssprung bietet den Bullen eine Chance. Aber noch steht eine wichtige Hürde im Weg.

Zusätzlich lesenswert:

THYSSENKRUPP - Kommt jetzt das Verkaufssignal?

DEUTSCHE TELEKOM - Auszeit für die Bären?

GOLDMAN SACHS - Zeit für eine Konsolidierung?

FreseniusSE-Aktie

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community. Jetzt abonnieren!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)