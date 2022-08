Original-Research: EasyMotionSkin Tec AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: EasyMotionSkin Tec AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu EasyMotionSkin Tec AG Unternehmen: EasyMotionSkin Tec AG ISIN: LI1147158318 Anlass der Studie: Research Report (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 20.00 CHF Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Schaffer Zahlreiche Kooperationen sollten weitere Wachstumschancen bieten. Weiterhin hohe Wachstumsdynamik erwartet. Die EasyMotionSkin Tec AG konnte zahlreiche Kooperationen und Partnerschaften knüpfen und wir erwarten deutliche operative Verbesserungen für die Folgejahre. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 war das Unternehmen, ähnlich wie der gesamte Fitnessmarkt, von den Herausforderungen der Covid-19-Pandemie sowie von den Lieferengpässen aus Asien betroffen. Gemäß dem Management wurde ein Außenumsatz über alle Unternehmen in Höhe von rund 4,70 Mio. EUR erzielt. Das Unternehmen veröffentlicht noch keinen Konzernabschluss. Ein konsolidierter Abschluss ist erstmalig für das Geschäftsjahr 2023 geplant. Da es interne Verrechnungen zwischen den Unternehmen EasyMotionSkin Tec AG, EasyMotionSkin Tec GmbH und EMS GmbH gibt, können die Umsätze und Ergebnisse nicht summiert werden. In der EasyMotionSkin Tec AG reduzierten sich die Nettoumsatzerlöse um 38,8 % auf 2,52 Mio. CHF (VJ: 4,11 Mio. CHF), hiervon ist im Vorjahr jedoch ein Großteil der Umsatzerlöse EMS-fremden Geschäftsbereichen zuzurechnen. Gegenläufig hierzu stiegen die Umsatzerlöse der EasyMotionSkin Tec GmbH um 9,3 % auf 4,37 Mio. EUR (VJ: 4,00 Mio. EUR) an. Bei der EMS GmbH verblieben die Umsatzerlöse mit 1,76 Mio. EUR (VJ: 1,79 Mio. EUR) auf Vorjahresniveau. In der EasyMotionSkin Tec AG reduzierte sich das EBITDA aufgrund der deutlich niedrigeren Umsatzerlöse auf -0,35 Mio. CHF (VJ: 2,25 Mio. CHF). Durch die Umwandlung von Gesellschafterdarlehen wurde im Vorjahr ein Nettoergebnis in Höhe von 4,28 Mio. CHF erzielt, im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 belief sich das Netto-Ergebnis auf -0,40 Mio. CHF. Bei der EasyMotionSkin Tec GmbH reduzierte sich das EBITDA auf -0,35 Mio. EUR (VJ: 0,05 Mio. EUR) und das Netto-Ergebnis auf -0,53 Mio. EUR (VJ: 0,04 Mio. EUR). In der EMS GmbH konnte, trotz des Umsatzes auf Vorjahresniveau, das EBITDA um 112,0 % auf 0,44 Mio. EUR (VJ: 0,21 Mio. EUR) gesteigert werden. Durch Zinsnachlässe wurde ein Netto-Ergebnis von 0,19 Mio. EUR (VJ: -0,10 Mio. EUR) erzielt. Wir erwarten deutliche Umsatzsteigerungen in den kommenden Jahren. Wir gehen davon aus, dass der Umsatz auf 10,10 Mio. EUR (2022) bzw. 24,70 Mio. EUR (2023) und 32,00 Mio. EUR (2024) gesteigert werden kann. Wichtige Wachstumsimpulse sollen von dem neuen Geschäftsführer der EasyMotionSkin Tec GmbH (Michael Spitznagel) kommen. Zudem konnte eine Kooperation mit einem international tätigen Automobilhersteller geschlossen werden, um die Forschung und den Einbau in Autos zu prüfen. Auch könnten weitere Einsätze der Anzüge bei ESA-Raumfahrtmissionen genutzt werden, was die Marke weiter stärken sollte. Darüber hinaus plant ACISO zahlreiche 'DEIN GESUNDHEITS- CLUB' in Europa zu eröffnen; hier wurde eine Liefer- und Marketingkooperation mit EasyMotionSkin geschlossen. Weiterhin wurden Kooperationen im Beauty- und im Medizinsektor geschlossen. Somit wurden zahlreiche Wachstumsfelder erschlossen, die sich über die nächsten Jahre auszahlen sollten. Ergebnisseitig erwarten wir ein EBITDA in Höhe von 0,25 Mio. CHF für das laufende Geschäftsjahr 2022, gefolgt von 4,49 Mio. CHF für das Jahr 2023 und 6,02 Mio. CHF für das Jahr 2024. Aufgrund von Skalierungseffekten sollte es zu sukzessiven Margenverbesserungen kommen. In Summe erwarten wir ein Netto-Ergebnis von -0,46 Mio. CHF für das laufende Geschäftsjahr, gefolgt von 2,66 Mio. CHF im Jahr 2023 und 3,74 Mio. CHF im Jahr 2024. Aufgrund der leicht reduzierten Prognosen und des gestiegenen risikolosen Zinssatzes haben wir unser Kursziel auf 20,00 CHF / 20,32 EUR (bisher: 21,00 CHF / 19,28 EUR) angepasst und bestätigen das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/25127.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

