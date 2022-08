Trading-Chance HeidelbergCement: Zu dünnes Fundament für die Aufwärtswende

Werbung

Die Aktie des Zement- und Betonherstellers HeidelbergCement ist gerade aus einer Dreiecksformation nach unten ausgebrochen, nachdem der Versuch, sich nach oben zu lösen, scheiterte. Der Weg nach unten wäre also frei … und es gibt gute Argumente dafür, dass er auch genutzt wird. Eine Trading-Chance Short.

Derzeit prognostizieren die Analysten im Schnitt, dass der Gewinn des im DAX gelisteten Baustoff-Konzerns HeidelbergCement in diesem Jahr um etwa zwölf Prozent nachgeben wird, 2023 dann noch ein klein wenig, es aber ab 2024 wieder aufwärts geht. Wissen können sie es jedoch nicht. Die Baukonjunktur ist schwierig geworden. Und es gäbe durchaus Argumente dafür, dass sie sich deutlich ins Negative verkehren und diese Prognosen damit über den Haufen werfen könnte.

Schwache Zahlen wurden nur kurzzeitig gut aufgenommen

Das zweite Quartal lief noch relativ gut. Der Umsatz stieg, allerdings den allgemein gestiegenen Rohstoff- und Transportkosten geschuldet, um 10,4 Prozent, der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) fiel hingegen um 5,2 Prozent. Die Gewinnmargen stehen also bereits unter Druck. Zwar lag der Gewinn damit leicht über der durchschnittlichen Analystenprognose. Aber HeidelbergCement senkte die Gesamtjahresprognose, weil man nicht erwartet, dass sich die Entwicklung sinkender Margen im zweiten Halbjahr ins Positive verkehren wird. Statt einem leicht steigenden wird jetzt im Vergleich zum Vorjahr ein leicht fallender Gewinn erwartet. Da das letztlich von den Analysten bereits vorhergesagt wurde, nahmen einige Anleger diese Aussagen positiv, nach dem Motto „es hätte ja schlimmer kommen können“. Aber das kann es ja auch.

Denn ob im privaten oder im öffentlichen Bereich: Mehr und mehr Bauprojekte werden wegen der Unsicherheit über die Verfügbarkeit von Material und aufgrund der massiv höheren Kosten auf Eis gelegt. Und weniger Nachfrage drückt nicht nur auf den Umsatz der Baustoff-Lieferanten, sondern natürlich auch auf die Preise. Dass der Gewinn bei HeidelbergCement 2023 nur marginal weiter nachgeben wird, ist daher mehr Hoffnung als Gewissheit.

Aus der Dreiecksformation nach unten ausgebrochen

Das dürften auch diejenigen Trader so gesehen haben, die in die nach der Quartalsbilanz eher müde anziehenden Kurse hinein verkauft haben bzw. Short gingen. Dadurch blieb die Aktie an der mittelfristigen Abwärtstrendlinie hängen. Man versuchte sich in der Vorwoche zwar an einem Ausbruch … der scheiterte jedoch und wurde zum Bumerang, indem der Kurs am Mittwoch mit Schwung an die Kreuzunterstützung aus der 20-Tage-Linie und der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie zurückfiel und diese am Freitag durchbrach.

Quelle: marketmaker pp4

Angesichts der problematischen Perspektive für die Gewinne und dieses von einem frischen Verkaufssignal des Trendfolgeindikators MACD begleiteten Ausbruchs aus der sich aus mittelfristigem Abwärtstrend und kurzfristigem Aufwärtstrend ergebenden Dreiecksformation wäre der Weg nach unten jetzt erst einmal frei. Wobei man hier aufgrund der relativ ruhig laufenden Bewegungen durchaus mit einem etwas höheren Hebel von knapp 5 agieren könnte.

Frisches, bärisches Signal auf der Short-Seite begleiten

Für diese Trading-Chance stellen wir Ihnen ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Vontobel vor. Mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 58,370 Euro kommt das Zertifikat aktuell auf einen Hebel von 4,87. Ein Stop Loss bei 52,50 in der Aktie entspricht einem Kurs von ca. 0,58 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf HeidelbergCement lautet VX7UHU.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 50,32 Euro, 51,88 Euro, 55,64 Euro, 50,80 Euro

Unterstützungen: 46,55 Euro, 43,40 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf HeidelbergCement

Basiswert HeidelbergCement WKN VX7UHU ISIN DE000VX7UHU1 Basispreis 58,370 Euro K.O.-Schwelle 58,370 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Vontobel Hebel 4,87 Stop Loss Zertifikat 0,58 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.