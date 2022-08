DGAP-News: Deutsche Payment A1M SE bietet Open-Banking-Lösung an

DGAP-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

Deutsche Payment A1M SE bietet Open-Banking-Lösung an



24.08.2022 / 09:36 CET/CEST

Corporate News

Deutsche Payment A1M SE bietet Open-Banking-Lösung an

Berlin, 24. August 2022 - Deutsche Payment A1M SE gibt heute die Zusammenarbeit mit Token, einem der führenden Open-Banking-Anbieter für den europäischen Zahlungsverkehr, und die Einführung von PayThisWay powered by Deutsche Payment bekannt. PayThisWay ist eine Lösung für Konto-zu-Konto-Zahlungen und Open Banking, die schnelle, reibungslose, kosteneffiziente und sichere Direktzahlungen zwischen Konten ermöglicht.

Die Vision von Deutsche Payment sind eine bargeldlose Gesellschaft und Zukunft, in der alle Verbraucher:innen Zugang zu bequemen, sicheren und kosteneffizienten digitalen Zahlungsmöglichkeiten haben. Zahlungen sollen nicht bloß Kaufabschlüsse repräsentieren, sondern vielmehr positiv wahrgenommene Berührungspunkte innerhalb der Kundenreise darstellen. PayThisWay passt perfekt zu dieser Vision.

Mit enormen Wachstumsraten in Deutschland und Europa sind Open Banking und Konto-zu-Konto-Zahlungen die Megatrends im Payment-Universum. Laut Prognosen sollen Open-Banking-Zahlungen im Jahr 2026 ein Volumen von 116 Mrd. $ überschreiten. Das entspräche einem atemberaubenden Wachstum von 2800% im Vergleich zu 2021 mit einem Volumen von knapp 4 Mrd. $. Das steigende Bewusstsein der Verbraucher:innen wird zu dieser Entwicklung beitragen, wobei Europa mit einem Anteil von 75 % (87 Mrd. $) am Gesamtvolumen im Jahr 2026 führend sein dürfte. Jüngste Untersuchungen von Token zeigen zudem, dass die Verbraucher:innen in Deutschland ein außerordentliches Interesse an Open-Banking-fähigen Konto-zu-Konto-Zahlungen haben. So geben 85 % der Verbraucher:innen an, dass sie diese flexible Zahlungsmethode in Zukunft wahrscheinlich nutzen werden.

Im Einklang mit dem Anspruch von Deutsche Payment, Technologietrends zu gestalten, ist PayThisWay eine wertvolle Ergänzung des innovativen und zukunftsorientierten Portfolios.

Alexander Herbst, CEO der Deutsche Payment, kommentierte die Bedeutung wie folgt: "Open Banking und Konto-zu-Konto-Zahlungen weisen erhebliche Wachstumsraten auf und werden in Zukunft vor allem in Europa eine zentrale Rolle im Zahlungsmethodenmix spielen. PayThisWay powered by Deutsche Payment ist daher ein wichtiger Meilenstein auf dem Wachstumspfad der Deutsche Payment, ein führendes Unternehmen im Geschäftsfeld des bargeldlosen Zahlungsverkehrs im deutschen und europäischen Markt zu werden."

Todd Clyde, CEO von Token, fügte hinzu:

"Es ist uns eine Ehre, Open-Banking-Zahlungslösungen mit der führenden Plattform von Token zu unterstützen. Die Einführung von PayThisWay zeigt, dass die Nachfrage nach Open-Banking-basierten Zahlungen auf allen Ebenen der Zahlungsverkehrs-wertschöpfungskette in Europa stetig wächst. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie PayThisWay hochkonvertierende, kostengünstige Zahlungen ermöglicht und gleichzeitig ein außergewöhnliches Kundenerlebnis für Verbraucher:innen in Deutschland und darüber hinaus bietet."

Mit Token hat Deutsche Payment den perfekten Partner gefunden, der die nötige Erfahrung und Expertise besitzt, um das Potenzial von Open Banking auszuschöpfen und ein führender Anbieter auf dem deutschen und europäischen Markt zu werden.

Token verfügt über die beste Open-Banking-Konnektivität für Zahlungsauslösedienste (Payment Initiation Services) und Kontoinformationsdienste (Account Information Services) in Großbritannien und Europa. Die schlüsselfertige und White-Label-fähige Plattform von Token ermöglicht es Zahlungsanbietern wie Deutsche Payment, Open-Banking-fähige Konto-zu-Konto-Zahlungsangebote effizient einzuführen und zu verwalten. Das Konnektivitätsnetzwerk von Token erreicht über 210 Millionen potenzielle Endnutzer:innen von Open-Banking-Zahlungen. Das Unternehmen wickelt derzeit jährlich mehrere zehn Millionen offene Zahlungen für über 80 Zahlungsdienstleister, Gateways und Banken ab.

Kontakt: Dr. Erik Hermann (Investor Relations)

Telefon: +49 (0)30 652121346

E-Mail: ir@deutsche-payment.com

