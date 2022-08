Ich darf vorstellen: Filmmaker Kevin Matos! Ab sofort, Teil meines Teams!

Kevin Matos ist Filmmaker in New York und ab sofort Teil meines Teams. Vor sechs Jahren haben sich unsere Wege an der New Yorker Aktienbörse gekreuzt. Der Trailer auf meinem YouTube Channel und die Videos zu meinen Hoodies haben wir gemeinsam produziert. Raus aus dem Studio, und rein in die bunte Welt von Brooklyn, New York City und all der Orte, mit den nächsten Geschichten. Mehr spannende Beiträge von uns – und das nur für Euch!

