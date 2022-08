Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Änderung Aktienbesitz wesentlicher Aktionäre der Burkhalter Holding AG



25.08.2022 / 17:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Jean Claude Bregy, zweitgrösster Aktionär der Burkhalter Gruppe (bisher 8.76%), hat heute und nach Ablauf der einjährigen Lock-up-Periode (17.8.2022) 200.000 Aktien der Burkhalter Holding AG verkauft. Die ihm verbleibenden 676.000 Burkhalter-Aktien (6.61%) will Bregy nach eigenen Angaben langfristig in seinem Besitz halten. Gemäss einer heute erhaltenen Offenlegungsmeldung hat die grösste Aktionärin der Burkhalter Holding AG (Ingro Finanz AG) ihren Aktienbesitz an der Gesellschaft um 200.000 Aktien erweitert. Damit überschreitet die Käuferin den Schwellenwert von 10 %. Die entsprechende Meldung wird heute durch die Gesellschaft abgesetzt. Nach Rückfrage der Burkhalter Holding AG bei der Käuferin hat sie diese 200.000 Aktien von Jean Claude Bregy erworben. In dessen Besitz befinden sich nach diesem Verkauf 676.000 Burkhalter-Aktien (6.61%). Die Nachfrage der Burkhalter Holding AG betreffend weitere Pläne für seinen Aktienbesitz von 6.61% kommentiert Bregy wie folgt: «Ich werde diese Aktien langfristig in meinem Besitz behalten und plane keine weiteren Verkäufe.» Im Sinne der transparenten Information hat sich die Burkhalter Holding AG dazu entschieden, diese ihr bekannt gewordenen, bedeutenden Tatsachen betreffend Aktionärsstruktur ad hoc zu publizieren. Medienmitteilung als PDF hier herunterladen Für weitere Auskünfte:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Leiterin Kommunikation und Investor Relations

Tel.: +41 44 439 36 33

E-mail: e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch

