Call auf Linde: 79 Prozent Chance!

Linde öffnete am 28. Juli die Bücher für das zweite Quartal 2022. Der Rückzug aus Russland kostete den weltgrößten Industriegase-Konzern fast eine Milliarde US-Dollar. Im zweiten Quartal sind Sonderbelastungen von 993 Millionen US-Dollar verbucht worden, die zum größten Teil auf Abschreibungen und Entkonsolidierungseffekte der russischen Töchter zurückzuführen sind. Der Gewinn ging aus diesem Grund auf 372 Millionen US-Dollar zurück. Im Q2 2021 verbuchte der Konzern noch 840 Millionen US-Dollar Gewinn. Bereinigt um Sondereffekte wäre es laut Linde um elf Prozent auf 1,57 Milliarden US-Dollar gestiegen. Mit 3,10 US-Dollar je Aktie übertraf das bereinigte Ergebnis die eigene Prognose von 2,90 bis 3,00 US-Dollar. Für das Gesamtjahr hob Linde die Erwartungen erneut leicht nach oben an, obwohl das Russland-Geschäft herausfällt.

Zum Chart

Da Linde in den meisten Segmenten Marktführer mit solidem Wachstum ist, sind die Aktionäre bereit, ein höheres KGV zu akzeptieren. Die konservative Schätzung von 11,73 US-Dollar Jahresgewinn pro Aktie für 2022 führt zu einem aktuell erwarteten KGV 2022 von rund 25. In der jüngsten Vergangenheit haben Linde-Aktionäre KGVs in Höhe bis zu 56 akzeptiert. Ab April 2020 hat der Kursverlauf einen Aufwärtstrend ausgebildet, dessen unterer Begrenzung durch die Ausnahmesituation Ukraine-Krieg getestet wurde. Die ab Anfang März 2022 begonnene Erholung führte den Kurs wieder zur oberen Trendbegrenzung. Die Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal 2022 am 28. Juli sorgte für einen Kurssprung in Höhe von 5,48 Prozent auf den Kernwiderstand bei 294,90 Euro. Ein weiterer Wegweiser für die Marktteilnehmer wird die Veröffentlichung der Ergebnisse des Zentralbanker-Treffens in Jackson Hole heute um 16 Uhr sein. In einem möglichen Szenario könnte der Kurs weiter in Richtung All Time High bei 315,35 Euro laufen und diese Marke auch überwinden.