TESLA - Aktienkurs bricht um 2/3 ein, was ist da los?

Die Tesla-Aktie wird heute massiv unter dem gestrigen Schlusskurs gehandelt. Die Aktie verliert ungefähr 2/3 ihres Wertes. Der Grund dafür ist aber kein Crash in der Aktie, sondern ein Aktiensplit. Für eine alte Aktie gibt es 3 neue Aktien. Ein Kursrückgang um 2/3 spiegelt also genau diesen Aktiensplit wider. Ein Anleger, der die Aktie hält, muss auch nichts tun. Die Depotbanken kümmern sich darum.

Ein Aktiensplit verändert an den charttechnischen Formationen und Verhältnissen nichts, nur das Kursniveau ist ein anderes. In vielen Fällen ziehen Aktien aber im Vorfeld eines Splits an.

Die Tesla-Aktie markierte am 04. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 414,50 USD. Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer Korrekturbewegung. Am 24. Mai 2022 kam es zu einem Tief bei 206,86 USD. Anschließend bildete der Wert ein symmetrisches Dreieck aus. Der Ausbruch erfolgte am 27. Juli im Zuge der letzten Quartalszahlen.

Über ein Zwischenhoch bei 280,79 USD zog der Aktienkurs auf 311,88 USD an und schwenkte danach in eine Seitwärtsbewegung zwischen der Widerstandszone bei 311,88-314,67 USD und der Unterstützung bei 280,79 USD ein.

Nach Split ein Kauf?

Die übergeordnete Abwärtsbewegung seit November 2021 ist intakt. Und aktuell gibt es auch keine Anzeichen, dass diese Bewegung zügig enden könnte. Innerhalb dieser Abwärtsbewegung läuft allerdings seit Ende Mai eine Gegenbewegung. Diese könnte in Richtung 350 USD fortgesetzt werden, falls der Aktie ein Ausbruch über 314,67 USD gelänge.

Sollte der Wert allerdings unter 280,79 USD abfallen, dann wäre die Erholung der letzten Wochen vermutlich beendet. Ein Rückfall auf 254,87 USD-250,66 USD oder sogar in Richtung 206,86 USD wäre dann möglich.

Fazit: Aktuell gibt es keinen Grund, sich neu in der Tesla-Aktie zu engagieren. Im Falle eines Ausbruchs aus der kleinen Seitwärtsbewegung böte sich aber ein kurzfristiger Trade in Ausbruchsrichtung an.

