DGAP-News: 029 Group SE: Portfoliounternehmen TRIP mit erfolgreicher Finanzierungsrunde über 12 Mio. USD zu deutlich höherer Unternehmensbewertung

DGAP-News: 029 Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

029 Group SE: Portfoliounternehmen TRIP mit erfolgreicher Finanzierungsrunde über 12 Mio. USD zu deutlich höherer Unternehmensbewertung



26.08.2022 / 11:39 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



029 Group SE: Portfoliounternehmen TRIP mit erfolgreicher Finanzierungsrunde über 12 Mio. USD zu deutlich höherer Unternehmensbewertung

Berlin, August 24, 2022. TRIP, ein Portfoliounternehmen der 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0, WKN: A2LQ2D), hat den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 12 Mio. USD bekannt gegeben. Diese jüngste Finanzierungsrunde wurde auf Basis einer deutlich höheren Unternehmensbewertung durchgeführt (upround). Mit dem frischen Kapital soll das weitere Wachstum der CBD-Marke in den Vereinigten Staaten und weltweit vorangetrieben werden. TRIP ist im Heimatmarkt Großbritannien als "Queen's CBD" bekannt, da es das königliche Gütesiegel durch den Verkauf seiner CPD-Produkte im Windsor-Shop der Queen erhalten hat. Das Unternehmen wurde von dem Ehepaar Daniel Khoury und Olivia Ferdi gegründet, nachdem sie sich an der Universität Cambridge kennengelernt hatten. Seit dem Start des Unternehmens im Jahr 2019 hat es schnell eine sehr engagierte Online-Community etabliert – 94 % der Kunden empfehlen die Marke an Freunde und Familie weiter. Dies signalisiert eine dominante Stellung im CBD-Markt in Großbritannien mit einem Marktanteil von 88 % und einem Vertrieb in über 11.000 Einzelhandelsgeschäften. TRIP ist eine virale Sensation, die Millionen von Fans anzieht und bei der Online-Suche weltweit die meißten organischen Treffer aller CBD-Getränke-Marken verzeichnet. Mit einer engagierten Konsumentengemeinschaft, die die Marke kennen und lieben, setzt TRIP auf den globalen Wellness-Trend und erweitert seine Einzelhandelspräsenz in den Vereinigten Staaten. Dazu wurden strategische Partnerschaften mit Soho House & Co. und mit dem Einzelhändler Erewhon in Los Angeles geschlossen. Für beide Partner ist TRIP der exklusive globale CBD-Lieferant. Der Markt für CBD-Wellness-Produkte befindet sich in einem stetigen Aufwärtstrend und hat bereits ein Volumen von über 12,8 Mrd. USD erreicht. Damit ergibt sich für TRIP, das sich schnell zu einem weltweit führenden Unternehmen in diesem Bereich entwickelt, großes Wachstumspotenzial. Das Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, CBD in Premiumqualität sowie Wohlbefinden auf Pflanzenbasis über große Einzelhändler und Partner in den Massenmarkt zu bringen. Die aktuelle Finanzierung wird das Wachstum der florierenden TRIP-Community weiter vorantreiben und den Vertrieb in den USA ausbauen. Lorin Van Nuland, Managing Director der 029 Group SE: "Wir haben Olivia und Dan von Anfang an unterstützt und es gibt nur wenige Unternehmen, die besser zu unserer Investment Strategie passen, kategoriedefinierende Lifestyle-Marken der nächsten Generation zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, TRIP weiterhin zu unterstützen, während sie ihre Mission, die führende CBD-Marke zu werden, unerbittlich umsetzen." Die vollständige englische Pressemitteilung von TRIP: https://www.prnewswire.com/news-releases/trip-raises-12m-as-the-viral-brand-continues-to-disrupt-the-global-wellbeing-landscape-and-13-billion-cbd-industry-301609386.html Kontakt

029 Group SE

Investor Relations

Lobeckstr. 36-40

10969 Berlin

ir@029-group.com

26.08.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de