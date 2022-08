Linde: Lage spitzt sich zu

Insgesamt profitiert die Linde-Aktie von einer stetigen Nachfrage, allerdings herrscht seit grob Oktober letzten Jahres eine ausgeprägte Seitwärtsspanne zwischen 244,00 und auf der Oberseite grob 310,00 Euro. Innerhalb dieser schwankt Linde in unregelmäßigen Abständen auf und ab. Die letzte Aufwärtsbewegung reichte von Anfang Juli bis ziemlich genau Mitte August an die obere Begrenzung, wo in den letzten Tagen und durch den Druck an den Aktienmärkten eine kleinere SKS-Formation durchgesetzt wurde. Im heutigen Handelsverlauf wurde dieses Konstrukt durch einen Bruch der Unterstützung von rund 290,00 Euro aktiviert, es liegt nun ein klares Verkaufssignal vor.

Seitwärtsphase weiter intakt

Innerhalb der laufenden Seitwärtsspanne könnte sich nun ein etwas längerer Abwärtstrend durchsetzen, weitere Abschläge zunächst auf 280,25 und darunter in den Unterstützungsbereich von 273,85 Euro wären aufgrund der Ausdehnung der SKS-Formation zu erwarten. Die weitere Entwicklung müsste an gegebener Stelle erneut ausgewertet werden, theoretisch könnte aber sogar ein Test des unteren Supports von 244,00 Euro bevorstehen. Ein bullisches Szenario kann dagegen erst bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs mindestens oberhalb von 310,00 Euro gezeichnet werden, dies wäre dann mit einer potenziellen Auflösung der laufenden Seitwärtsspanne und anschließenden Gewinnen an die 370,00 Euro verbunden.