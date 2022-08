Aktionäre von Quanex erhalten Dividende

Die Quanex Building Products Corporation (ISIN: US7476191041, NYSE: NX) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,08 US-Dollar ausschütten. Auszahltag ist der 30. September 2022 (Record date: 16. September 2022).

Auf das Jahr gerechnet zahlt das Unternehmen 0,32 US-Dollar an seine Investoren. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 23,05 US-Dollar ergibt sich eine derzeitige Dividendenrendite von 1,39 Prozent (Stand: 29. August 2022).

Quanex ist ursprünglich im Jahr 1927 unter dem Namen „Michigan Seamless Tube Company“ in South Lyon, Michigan, gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich heute in Houston, Texas. Quanex entwirft und produziert Küchen- und Badschrankkomponenten sowie Fensterprodukte. Im zweiten Quartal (30. April) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 322,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 270,4 Mio. US-Dollar), wie bereits am 2. Juni 2022 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 26,5 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 14,6 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Die Zahlen zum dritten Quartal werden am 1. September 2022 veröffentlicht.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 8,46 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 776,65 Mio. US-Dollar (Stand: 29. August 2022).

