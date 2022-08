INTUITIVE SURGICAL - Voll auf die Zwölf

Intuitive Surgical Inc. - WKN: 888024 - ISIN: US46120E6023 - Kurs: 208,900 $ (Nasdaq)

Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Intuitive Surgical bildete nach dem Hoch vom 05. November 2021 bei 369,69 USD ein Doppeltop aus. Dieses vollendete die Aktie im Januar 2022 und startete zu einer größeren Abwärtsbewegung. Dabei kam es am 09. Mai zum Bruch des langfristigen Aufwärtstrends seit März 2003.

Nach einem Tief bei 186,83 USD startete eine Erholung. Diese stellt aber ein leicht überschießendes Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend dar. Am Freitag fiel der Wert unter den kurzfristigen Aufwärtstrend, nachdem dieser noch am 23. August gehalten hatte. Gestern lief die Aktie auf dem erniedrigten Niveau seitwärts.

Weitere Verkaufswelle droht

Mit dem Bruch des Aufwärtstrends am Freitag ergab sich ein Fortsetzungssignal für die Abwärtsbewegung der letzten Monate. Kurzfristig könnte die Aktie in Richtung 183,83-184,60 USD abfallen. Wenn dort keine Bodenbildung stattfindet, dort ein kompletter Abverkauf der Rally ab März 2020, was zu Kursverlusten in Richtung 120,17 USD führen könnte.

Ein größeres Kaufsignal ist aktuell weit weg. Dafür müsste die Aktie über 254,20 USD ausbrechen. Falls ein solcher Ausbruch gelänge, wäre Platz in Richtung 313,69 USD und damit an die Nackenlinie des Doppeltops.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von Intuitive Surgical zeigt sich in einer bärischen Verfassung. Weitere Kursverluste in den nächsten Tagen und Wochen wären keine Überraschung.

