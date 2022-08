DGAP-News: coinIX GmbH & Co. KGaA platziert neue Aktien

DGAP-News: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kryptowährung / Blockchain

coinIX GmbH & Co. KGaA platziert neue Aktien



31.08.2022 / 15:49 CET/CEST

Hamburg, 31. August 2022 - Die coinIX GmbH & Co. KGaA („coinIX“ oder die „Gesellschaft“, WKN: A2LQ1G – ISIN: DE000A2LQ1G5) hat ihr Grundkapital im Wege einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts um EUR 200.850,00 auf EUR 3.071.346,00 durch die Ausgabe von 200.850 neuen Aktien erhöht. Das verbleibende genehmigte Kapital der Gesellschaft beläuft sich nach Durchführung der Maßnahme auf EUR 1.234.398,00. Die 200.850 neuen, nennwertlosen Stückaktien sind ab dem 1.1.2022 gewinnberechtigt und wurden im Rahmen eines Private Placements bei interessierten Anlegern platziert. Mit dem Emissionserlös will die coinIX ihr aktuell aus 17 Unternehmens- und 19 Blockchainprojekt-Beteiligungen bestehendes Portfolio weiter ausbauen und an das Wachstum des ersten Halbjahres anknüpfen, in dem jeweils 6 neue Investments in Startups und Blockchainprojekte im Volumen von TEUR 665 resp. TEUR 441 getätigt wurden.



